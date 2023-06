Isola dei Famosi, la confessione del naufrago sui suoi guadagni folli. La morte di Silvio Berlusconi ha fatto cambiare la programmazione di Mediaset. Proprio quando era tutto pronto per la puntata di oggi, lunedì 12 giugno, è arrivata la decisione: la semifinale del reality di Ilary Blasi salta. Al suo posto Canale 5 trasmetterà uno Speciale TG5 sul Cavaliere. Non si sa ancora quando la penultima puntata sarà recuperata.

Intanto le dinamiche di gruppo premiano Marco Mazzoli che è risultato il preferito del pubblico prima di Helena Prestes. La modella sta faticosamente tentando di rientrare in gruppo, ma le resistenze sono tante. Tra le più critiche nei confronti del suo comportamento c’è Pamela Camassa che crede che la brasiliana sia una falsa. Intanto grazie alle interviste di Marzo Mazzoli si stanno scoprendo lati inediti dei naufraghi. Uno in particolare ha raccontato quanto guadagna al mese…

Leggi anche: “Non è Helena Prestes”. Isola dei Famosi 2023, la scoperta tra i naufraghi cambia tutto





“Guadagno 10mila anche 15mila euro al mese”

“Io ho guadagnato anche 10 mila euro al mese – ha raccontato Gian Maria Sainato – Delle volte è capitato anche 15. Quindi mi sono immerso in quel mondo di moda e lusso, così ho iniziato a spendere, a vivere bene. Vacanze a New York, ristoranti, in hotel spendevo anche più di 2500 euro a notte. In questo ambiente, ho conosciuto un uomo molto ricco e smezzavamo. A volte io facevo a lui delle sorprese come la vacanza alle Maldive. Mentre lui mi portava a Cortina” .

Nel proseguio dell’intervista a Marco Mazzoli, Gian Maria Sainato ha però fatto sapere di aver detto addio a quel mondo del lusso. Il modello si è reso conto che non sopportava più quel modo di gestire, o meglio spendere, il suo denaro. E così ha cambiato completamente atteggiamento. Prima andava solo in hotel a 5 stelle. Poi tutto è cambiato.

Gian Maria Sainato ha spiegato che ancora oggi guadagna molto bene. Ma quando va in vacanza, ad esempio, ci porta sua madre: “Ci metto più sentimento e vado in hotel a quattro stelle, due no. Prima ero veramente ossessionato da quella comodità schifosa. Mi faceva schifo quel mio atteggiamento sul lusso”. Il modello ha partecipato anche a Riccanza, il programma in cui giovani ricchi mostrano la loro vita tra agiatezza e lusso. Ebbene Sainato, rivedendosi nello show, non si riconosceva più. È entrato in crisi e poi ha cambiato completamente il suo rapporto coi soldi.

“Cinque anni con lui”. Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato se lo lascia sfuggire