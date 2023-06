All’Isola dei Famosi non si litiga soltanto. I naufraghi sono costretti a vivere in condizioni dure e a turno ognuno di loro ha confidato alcuni lati inediti della propria vita e del proprio carattere. Tra gli altri è toccato a Cristina Scuccia, ma anche a Gian Maria Sainato. Il blogger ha fatto alcune confessioni importanti, non solo sulla sua sessualità, ma anche sul difficile rapporto con il padre.

Oltre a scoppiare a piangere alla vista delle bistecche, Gian Maria Sainato ha colpito il pubblico per il suo racconto sul padre. “Di questa cosa non ne ho mai parlato – ha svelato – Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”. Poi ha aggiunto: “Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere”. Recentemente è stato Marco Mazzoli a far sbottonare Sainato sulla sua sfera sessuale.

Leggi anche: “Sono bisex, ve lo dico”. Sorpresa all’Isola dei Famosi 2023, c’è un coming out





Gian Maria Sainato parla della sua ultima fidanzata

In una delle sue intervista Marco Mazzoli ha fatto parlare Gian Maria Sainato della sua vita sentimentale: “Sì sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto – ha detto il blogger – Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente per me sono uguali, dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti. La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto”.

Gian Maria Sainato ha poi spiegato: “Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine. Anche la mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà’”.

Infine Gian Maria nell’intervista a Marco Mazzoli ha aggiunto: “Però non ho mai fatto nulla per dei favori in cambio, altrimenti ce l’avrei fatta prima. Dieci anni prima di entrare a L’Isola. Con chi non andrei tra i naufraghi? Con Alessandra forse. Se per un milione ci andrei? Sì se la metti sul questo piano lo farei”. Sull’Isola il blogger prova una certa attrazione per Cristina: “Con lei ho passato molto tempo anche la notte davanti al fuoco. Mi piace e le ho detto che sono interessato. Mi ha risposto che è reciproco, ma che davanti alle telecamere non inizierà nessuna frequentazione”.

“No, non ci credo che sia tu”. Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli finisce in lacrime