Puntata dell’Isola dei Famosi difficile per Marco Mazzoli, che non ha potuto sottrarsi alle lacrime nonostante i suoi tentativi di essere sopraffatto dal crollo emotivo. Ma la sua è stata una reazione estremamente spontanea, anche perché Ilary Blasi le ha regalato un momento incancellabile. I suoi fan, ma probabilmente tutto il pubblico del reality, si sono commossi insieme a lui e hanno potuto apprezzare tutta la sua genuinità come persona.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è rivolta a Marco Mazzoli, che in quei frangenti si stava soffermando proprio sulla sua vita personale, e lo ha fatto finire in lacrime dopo avergli annunciato qualcosa di bellissimo. C’è stato un dialogo tra il naufrago e questa persona per lui speciale, che ha riservato delle parole che gli resteranno per sempre dentro al cuore. Vediamo cosa è successo nella serata del 5 giugno su Canale 5.

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli finisce in lacrime

Anche se ha fatto di tutto per provare a non emozionarsi, l’Isola dei Famosi ha provocato grandi reazioni umorali a Marco Mazzoli ed è quindi scoppiato in lacrime. Ha avuto infatti un incontro meraviglioso a distanza con l’adorato papà Claudio. Il genitore ha esordito in questa maniera: “Marco, lo sai che ti voglio bene. Lui è meraviglioso, si è fatto tutto da solo e l’unico aiuto che gli ho dato è stato quello di lasciarlo libero”.

Il papà di Mazzoli ha continuato così, come riportato dal sito Leggo: “Ho capito che se gli avessi detto di fare il pompiere, l’avvocato o il dottore, sarebbe stato un fallimento. Me ne ha combinate di tutti i colori, ma nella maggior parte ridevo perché le faceva talmente grosse che mi veniva da sorridere. Lui diceva: ‘Papà non mi punisci mai?’. E io ridevo. Marco è unico per me, ha fatto una carriera incredibile e stimo molto mio figlio. Spero che anche lui stimi me”.

Marco ha confermato di avere grande stima nei confronti del papà e alla fine quest’ultimo ha chiosato: “Ero il tuo eroe, adesso sei tu il mio eroe. Cerca di vincere questa gara”. E questo potrebbe rappresentare per il concorrente il supporto fondamentale per arrivare fino in fondo.