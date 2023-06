Passano i giorni e l’Isola dei Famosi 2023 sta entrando sempre più nel vivo, non mancano i colpi di scena e neppure le sorprese: l’ultimo nelle ore scorse quando un concorrente ha ribadito di essere bisessuale. Un concorrente non come gli altri, ma in grado di far parlare di sé in quella che potrebbe essere ricordata come l’edizione delle polemiche e degli abbandoni (due punti che evidentemente fanno bene al programma visto che, rispetto all’anno passato, gli ascolti stanno andando meglio), quelli più rumorosi dei quali sono stati quelli di Cecchi Paone e Paolo Noise.

>“Ecco perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante, amata da tutti per le storiche sigle dei cartoni animati, decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata

Paolo Noise che era stato costretto a lasciare il gioco per problemi di salute piuttosto importanti, raccontava di essere stato tenuto in terapia intensiva per due giorni. Paolo Noise che insieme a Marco Mazzoli è stato tra i grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023 oggetto, anche, di pesanti polemiche come quando si è scagliato insieme all’altro sodale dello zoo di 105 contro un naufrago.





Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato: “Sono bisessuale”

Chi? Gian Maria Sainato che a Pamela Camassa ha ribadito di essere bisessuale. La confessione è uscita fuori durante un confronto. Ha detto Pamela: “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle”.

E la risposta di Sainato: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha?”. E Pamela: “Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto”. Sulla sessualità di Gian Maria era intervenuto anche Marco Mazzoli che non era stato molto morbido.

Diceva: “A me non importa proprio nulla di quello (l’orientamento sessuale di Andrea) Non c’è mai stata l’intenzione di parlare della sua sfera sentimentale o di scherzarci. Poi se mi muovo a sinistra mi prendo dell’omofobo, se mi sposto a sinistra dice che non gli parlo”. Quello di Sainato a L’Isola non è un vero coming out, già nel 2018 aveva detto di essere omosessuale.