Amici 22, Mattia Zenzola ha una nuova fidanzata: ne sono convinti i fan del programma. L’ultimo indizio in ordine di tempo arriva da un clamoroso gesto di lei, allieva della scuola di Amici e data da tempo vicino al ballerino vincitore dell’edizione conclusa meno di un mese fa. Oltre che per il suo talento Mattia ha tenuto banco per le sue avventure amorose, tra cui quella con Maddalena Svevi. Fuori la scuola lei aveva forniti dettaglio sconosciuti. “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose”.

“Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio”. Mattia, in queste settimane, sta programmando il suo futuro lavorativo. Tra le tante possibilità ce n’è una che Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione, ossia quella di un patto d’acciaio con Maria De Filippi.





Amici 22, Mattia Zenzola: è Benedetta la nuova fidanzata?

Un patto del tutto simile a quello sottoscritto da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa ed in pianta stabile nel cast. Lo aveva confessato già dopo la vittoria, ad un giornalista che chiedeva se sarebbe tornato in veste di ballerino professionista al talent rispondeva così. “Per me è una seconda famiglia, il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto”.

E chi lo sa che a tornare non sarà lui insieme a Benedetta con la quale l’amore sembra pronto a esplodere. “Voci di corridoio avrebbero rivelato che Benedetta Vari e il suo fidanzato storico Simone Maselli, si siano lasciati. Non sono ancora chiare le motivazioni della rottura, ma i fan della ballerina di latino hanno da subito attribuito la separazione al vincitore di Amici22, Mattia Zenzola”, si legge nelle indiscrezioni fornite da Leggo.

E ancora: “I fan hanno sempre pensato che Benedetta avesse un debole per Mattia, e adesso che la ragazza è tornata possono tornare a sognare nella loro coppia. Intanto, Mattia e Bendetta continuano a frequentarsi al di fuori del programma perché la ballerina lo accompagna in tutte le sue esibizioni”. Due indizi fanno quasi una prova.