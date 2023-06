Paolo Noise, la lunga confessione sul suo stato di salute. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi fa finalmente un po’ di chiarezza sul suo problema, definito “gravissimo” da sua moglie Stefania Caroli. Ma andiamo con ordine. La storica spalla di Marco Mazzoli, a poche ore dalla sua ospitata nello studio Mediaset dopo il suo abbandono, è finalmente sbarcato sui social per dire la sua. Com’è noto infatti, il conduttore radiofonico ha dovuto lasciare l’Honduras per problemi di salute. Poco dopo ha preso un aereo per andare prima a Città del Messico, da qui a Miami, da Miami una breve sosta a New York e infine un volo diretto fino a Milano.

Il motivo è semplice: l’uomo è impossibilitato a fare lunghi viaggi in aeroporto per via della sua condizione. Chiaramente c’è massimo riserbo su quello che gli sia capito (o abbia scoperto) e nessuno a riguardo fa trapelare nulla (il che fa preoccupare non poco). Forse Paolo Noise ne parlerà stasera con Ilary Blasi, ma non è ancora certo. E riguardo il suo stato di salute è lui stesso a prendere la parola sui social dicendo: “La mia scelta di non entrare nel dettaglio del mio stato di salute o nei dettagli più intimi della mia fragilità, credo che sia il gesto più giusto per un uomo di spettacolo”.





Paolo Noise, la lunga confessione sul suo stato di salute

E ancora: “Non accetterò mai la compassione di nessuno e nemmeno ne sentirò mai il bisogno. C’è chi sta affrontando di peggio nella vita e di certo non sfrutterò mai una caduta per fare spettacolo e fare hype dietro la mia carriera, che spero fino ad oggi, abbia ben altro per rendere fiero chi mi ama”. Poi dice: “Ci tenevo a fare questo post, per mettere a tacere una volta per tutte, tutti coloro che pensano che mi sia tirato indietro o abbia mollato”.

Poi: “Solo perché ho avuto l’eleganza di non fare la vittima ma abbia proseguito con il sorriso a fare ciò che mi viene meglio, ovvero donare allegria in ogni forma di espressione che conosca. Oggi si rientra nella battaglia, ho deciso di spostare di almeno tre settimane il ricovero per i controlli in Italia e tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello Zoo di 105”.

E conclude: “Non lo faccio per la gloria o perché sono irresponsabile, ma perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta, sia nei confronti di Marco [Mazzoli, ndr] che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di Fabio Alisei e tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca. Mi sento più forte e in forma che mai, sono sereno mentalmente e ben accudito dai miei cari. E poi c’è un detto che recita “chi si astiene dalla lotta è n’gran figlio de na…”.

