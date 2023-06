Ilary Blasi, la bruttissima scoperta. Sta dicendo addio anche a Mediaset? È questo quello che scrivono su Nuovo Tv. Sul magazine sembra chiaro che l’ex moglie di Francesco Totti potrebbe essere al capolinea con l’azienda di Cologno Monzese. Il motivo è presto detto: L’Isola dei Famosi non sta andando come dovrebbe. Parliamo chiaramente di share e ascolti tv, ma anche dell’offerta televisiva che per tanti non convince affatto. In effetti, già da qualche tempo, il programma non piace proprio a tutti. Questo chiaramente è logico, ma sono i numeri a parlare e a rendere poco appetibile il reality show girato in Honduras per gli investitori.

>> “Sono dovuto andare via”. Isola dei Famosi, superato il limite: il naufrago non ce la fa più ad andare avanti così

Sembra quindi, almeno a detta di Nuovo Tv, che Ilary Blasi non sarà al timone del programma l’anno prossimo, qualora la rete deciderà comunque di produrlo e mandarlo in onda. Sembra che alla base di tutto ciò sia chiaramente il risultato deludente dell’Isola dei Famosi. Ma Ilary probabilmente c’entra poco, in molti manifestano il proprio dissenso sui social anche per come è stato amalgamato il cast di questa edizione del reality show.





Ilary Blasi, la bruttissima scoperta

Sembra quindi, sempre secondo il magazine, che i piani alti di Cologno Monzese apporteranno delle modifiche sostanziali nel palinsesto televisivo di Mediaset. Ed è qui che Nuovo tv dice chiaramente che potrebbe anche arrivare il secondo e clamoroso divorzio per la Blasi, quello dalla rete televisiva. È sottinteso che sono solo illazioni e non c’è niente né di confermato, né di sicuro.

Tuttavia in termini di ascolti i dati sembrano chiari e non sono proprio idilliaci. Tra l’altro sembra evidente che Ilary Blasi in tutto questo c’entra poco o niente. Dall’inizio dell’avventura in Honduras sono stati ben 6 i naufraghi che hanno dovuto abbandonare il gioco. Non solo, molte dinamiche sembrano essere sterili o non interessanti ed è proprio per questo che Nuovo Tv continua a ripetere che Ilary potrebbe essere l’unica a pagare lo scotto di questa edizione non proprio da ricordare.

“Io sono la padrona dell’Isola” #isola pic.twitter.com/BcvyWA6fVy — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) May 29, 2023

Ora, nelle ultime settimane potrebbe capitare davvero di tutto all’Isola dei Famosi, magari un colpo di scena potrebbe far risalire gli ascolti e salvare il posto all’ex moglie dello storico Capitano della Roma. Non ci resta che attendere e vedere cosa succede.

Leggi anche: “Se ne va proprio lei”. Isola dei Famosi 2023, la scoperta lascia il pubblico scioccato