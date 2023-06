In questi giorni l’Isola dei Famosi 2023 sta entrando sempre più nel vivo del gioco. Le discussioni sono ormai sempre più frequenti e accese, complice probabilmente la stanchezza per la convivenza e la fame dei naufraghi. La prossima settimana sarà già tempo di semifinale per il programma e stasera si scoprirà chi non ci arriverà tra i due concorrenti al televoto per l’eliminazione.

Senza dubbio uno dei volti che sta facendo più discutere all’Isola dei Famosi 2023 è quello di Helena Prestes. Il web in questo caso è abbastanza diviso sull’opinione sulla naufraga. Alcuni sostengono che giochi troppo a fare la vittima, tattica spesso usata nei reality show per poter aggiudicarsi la vittoria. Altri invece la difendono accusando gli altri vip di farle bullismo. Adesso però parliamo di chi potrebbe essere protagonista dell’eliminazione di questa sera.

Isola dei Famosi 2023: ecco cosa emerge dai sondaggi sull’eliminazione di stasera

I due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 che stasera affronteranno il televoto per l’eliminazione sono Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse. Ad avere la peggio potrebbe essere proprio quest’ultimo, in quanto dai sondaggi emerge che il pubblico vuole salvare la modella. Alla domanda ‘Chi vuoi salvare?‘ hanno risposto in totale 363 persone e dalle statistiche è emerso che Nathaly ha ricevuto il 63,36% dei voti e Fabio il 36,64%.

Ricordiamo che a prescindere da come andranno le cose questa sera, l’eliminato avrà un’ultima occasione. Difatti non verrà mandato direttamente in Italia, avrà invece la possibilità di restare ancora nel gioco vivendo completamente da solo nella cosiddetta ‘Ultima Spiaggia‘. La scelta di restare o andar via spetterà ovviamente al concorrente, come accaduto nella scorsa puntata a Corinne Clery, la quale ha scelto di tornare dall’Honduras.

Alcuni ipotizzano anche che questa sera ci possa essere un’ulteriore eliminazione oltre a quella tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Attualmente infatti restano in gioco ancora 10 concorrenti ma la fine del programma è alle porte, in quanto come già detto prima la prossima settimana andrà in onda la semifinale.