Flavio Insinna, la frase choc al prof Andrea Cerelli all’Eredità. È successo tutto durante l’ultima puntata del programma preserale di Rai 1. Qui, il padrone di casa, nella serata del 6 giugno 2023, il concorrente in carica non è riuscito ad indovinare la parola della ghigliottina. La risposta corretta era infatti “Distinto” e doveva essere trovata tra “Signore, parlare, vino, conto e voto”. Una parola a dir poco complicata da collegare con tutte. Così, dopo aver spiegato al concorrente la soluzione, Flavio Insinna ha voluto fare un piccolo quanto terrificante scherzo al prof del programma, Andrea Cerelli.

Così, il conduttore Rai ha voluto fare un esempio proprio usando questa parole dicendo: “Distinto signor Cerelli, volevamo comunicarle che il rapporto tra di noi si interrompe qui”. Chiaramente per un attimo c’è stato un istante di panico in studio, poi vedendo il sorriso di Insinna tutti si sono rilassati e hanno notato l’ironia. Tutto il pubblico allora ha generato una fragorosa risata.





A questo punto il padrone di casa ha detto: “Sto scherzando, dai! A parte che non scriverei mai ‘signore’ per rivolgermi a te” ha subito detto, tra le risate e gli applausi di tutti, Flavio Insinna al prof de L’Eredità, dicendogli inoltre: “Lo sai che ti voglio bene”. E ancora: “Sei mio nipote, secondo te ti do del signore? Sei mio nipote…”, ha concluso Flavio Insinna al giovane.

Poco dopo si è tornati a parlare della ghigliottina con il signor Armando che invece aveva ipotizzato che la parola corretta fosse “Aperto”. Niente da fare però, la risposta corretta era appunto “Distinto” e per lui i 50mila sono sfumati in un istante. Poco dopo Flavio Insinna, salutando tutti, ha ancora tirato in ballo Andrea Cerelli dicendo: “Saluto mia nipote Samira e l’altro mio nipote, Andrea, che è il nipote distinto”.

Chiaramente a quel punto il pubblico ha riso senza timore stavolta ed è scattato un grande applauso per la puntata appena terminata. Ora Armando potrà tentare la fortuna (e la sua bravura) nella puntata di oggi, sperando che stavolta alla Ghigliottina possa esserci una parola alla sua portata, anzi, alla portata di tutti.

