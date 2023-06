Isola dei Famosi 2023, la scoperta a un passo dalla semifinale. Un reality show quello condotto da Ilary Blasi che ha promesso fin da subito grandi colpi di scena. Sorprese che non finiscono seppur i naufraghi siano giunti a un passo dalla serata conclusiva in cui verrà proclamato il nome del vincitore. Ma nell’attesa, le notizie corrono veloci tra i fan del programma e le previsioni si fanno allettanti. Dopo il lancio del sondaggio che mette a rischio eliminazione Gian Maria Sainato, nelle ultime ore anche il nome del preferito dell’Isola. A chi sono andate le preferenze del pubblico italiano?

Il preferito dell’Isola dei Famosi 2023. Attesa, tensione e effetto sorpresa: questi gli ingredienti che continuano ad accompagnare l’edizione del reality show tanto discussa fin dal debutto sul piccolo schermo. Nelle ultime ore un sondaggio avrebbe rivelato il rischio per Gian Maria Sainato di essere eliminato dal gioco. E come non si fa fatica a capire, i telespettatori hanno il potere di stravolgere gli equilibri.

Il preferito dell’Isola dei Famosi 2023: il sondaggio parla chiaro

Nello specifico, ecco le percentuali di voto che potrebbero mettere a serio rischio il concorrente. Helena Prestes al momento ha ottenuto il 66.67% di voti, di contro a Gian Maria Sainato che ha raggiunto solo un 33.33% di preferenze. Tutto su 327 utenti in totale. Risultati al momento confermati anche su Reality House. Ma adesso passiamo anche al nome del preferito dell’ottava edizione del reality reso noto su Novella2000 dopo il lancio del sondaggio.

Una classifica con numeri che sembrano parlare chiaro e tondo: si piazzano con un 2% di voti Luca Vetrone, e Cristina Scuccia, seguiti da Nathaly Caldonazzo e Alessandra Drusian, con il 3% dei voti. Poco più su Andrea Lo Cicero, con il 4% dei voti e il nominato Gian Maria Sainato, con il 7% dei voti. Il doppio per Pamela Camassa, che totalizza un 14% dei voti. Il secondo posto va a Helena Prestes, con il 30% dei voti mentre il primo a Marco Mazzoli, con il 35% dei voti.

E a proposito del primo classificato, nel corso delle ultime puntate Marco Mazzoli si è mostrato al pubblico come non mai. Il naufrago ha avuto infatti un incontro meraviglioso a distanza con l’adorato papà Claudio. Il genitore ha esordito in questa maniera: “Marco, lo sai che ti voglio bene. Lui è meraviglioso, si è fatto tutto da solo e l’unico aiuto che gli ho dato è stato quello di lasciarlo libero”.