Isola dei Famosi 2023, rischio grosso per il naufrago. Un’edizione che continua a tenere il pubblico di telespettatori con il fiato sospeso e che regala momenti televisivi più unici che rari. Colpi di scena che si alternano a momenti di forti tensioni tra i concorrenti sempre più vicini al traguardo finale. E come previsto, anche questa settimana le previsioni accendono i riflettori sul sondaggio che potrebbe vedere l’eliminazione di uno dei concorrenti. Un rischio inevitabile per chi accetta la ‘sfida’ di sopravvivenza sulle isole delle Honduras. Chi riuscirà a salvarsi? Ecco i risultati del sondaggio più atteso.

Sondaggio Isola dei Famosi 2023, ecco chi rischia di essere eliminato dal gioco. Di recente il pubblico italiano ha assistito alla rivelazione privata di uno dei concorrenti protagonisti dell’attuale edizione del reality show di Ilary Blasi. Stiamo parlando di Gian Maria Sainato che tra la commozione e la genuinità ha rivelato al pubblico un grande segreto. Il rapporto con il padre, la sua esperienza di vita: “Di questa cosa non ne ho mai parlato – ha svelato – Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”.

“Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere”. E in attesa di assistere alla puntata che andrà in onda il 12 giugno 2023, ovvero semifinale dell’Isola dei Famosi, non resta che scoprire chi potrebbe non arrivare alla serata conclusiva, quella che vedrà proclamato il nome della vincitrice o del vincitore indiscusso dello show in diretta dalla Honduras. In nomination questa settimana Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Chi si salverà?

Per Gian Maria Sainato la nomination è partita dalla leader Pamela Camassa e per il naufrago le prospettive di ‘salvezza’ sembrano diminuire drasticamente. A rendere nota la previsione i risultati del sondaggio presente sul Forum del Grande Fratello. Il publico è stato chiamato a rispondere alla domanda “Chi vuoi salvare?”. Helena Prestes sembra essere al momento la più votata. Il rischio dunque è che Gian Maria Sainato sia costretto ad abbandonare il gioco a un passo dal grande traguardo.

Nello specifico, ecco le percentuali di voto che potrebbero mettere a serio rischio il concorrente. Helena Prestes al momento ha ottenuto il 66.67% di voti, di contro a Gian Maria Sainato che ha raggiunto solo un 33.33% di preferenze. Tutto su 327 utenti in totale. Risultati al momento confermati anche su Reality House. per scoprire come evolverà il gioco, non resta che restare sintonizzati e non perdere tutti i passi decisivi che porteranno alla resa dei conti.