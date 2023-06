Proseguono senza sosta le ricerche della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa sabato scorso 10 giugno a Firenze; nelle ultime ore filtra la notizia che la speranza si sia di nuovo riaccesa, sembra infatti che Kata sia stata avvistata, una segnalazione che, scrive Repubblica: “è ritenuta dagli inquirenti altamente attendibile”. Intanto stamani la pm della Dda fiorentina Christine von Borries ha effettuato un sopralluogo nel palazzo occupato insieme al sostituto procuratore Giuseppe Ledda, che era il pm di turno d’urgenza quando la bimba è scomparsa, fascicolo poi passato alla Dda.

Fascicolo aperto per sequestro di persona dopo che, in un primo momento, i magistrati avevano aperto il fascicolo di indagine per abbandono di minore. Nelle ore scorse è stata ascoltata anche la madre di Kata, Kathrine Alvarez come persona informata dei fatti. Adnkronos scrive come: “Non c’è al momento, secondo gli investigatori dell’Arma dei carabinieri che conducono le indagini, nessun elemento che porti a pensare a un coinvolgimento delle persone indicate dalla madre della piccola come possibili responsabili”.





Scomparsa Kata, la bimba avvistata su un autobus a Bologna

Responsabili verso i quali è caccia serrata mentre stamani arriva la notizia che Kata sarebbe stata avvistata domenica scorsa, un giorno dopo la scomparsa, su un autobus a Bologna in compagnia di una donna. Una pista che potrebbe cambiare molto in questa storia in cui i contorni sono indefiniti e con punti ancora molto oscuri. Gli accertamenti sono in corso in questi istanti.

Scrive Repubblica come: “In un primo momento, secondo quanto appreso, la prefettura di Bologna ha attivato un piano di ricerca di persone scomparse che poi ha chiuso per proseguire gli accertamenti seguendo i canali investigativi”. Canali non meglio precisati, e che non verranno divulgati per tutelare al massimo l’indagine e scongiurare possibili fughe di notizie.

“La prefettura – scrive ancora Repubblica – si è attivata sulla base di una segnalazione ritenuta attendibile, quella di una persona che ha riferito di aver visto la bambina in compagnia di una donna la sera del 10 giugno su un autobus a Bologna”. Ieri intanto un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato da Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone: “Aiutate a ritrovarla”, ha detto.