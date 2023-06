Nelle ore drammatiche in cui le ricerche della piccola Kata proseguono a ritmo serrato, arriva il messaggio di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Con il passare delle ore, intanto, la scomparsa di Kata si tinge sempre più di giallo con le voci di un rapimento a scopo di vendetta che non sembra affatto improbabile come, del resto, ‘non ci sono piste che al momento non vengono prese in considerazione’ spiegano gli inquirenti al lavoro senza sosta da sabato 10 giugno.

>“Che fine può aver fatto”. Scomparsa Kataleya, parole choc dalla famiglia. “Non vogliono parlare”

“La stiamo cercando con tanta determinazione e caparbietà – spiega la prefetta Francesca Ferrandino – nel rispetto delle indicazioni della magistratura stiamo continuando a cercarla coinvolgendo volontari della protezione civile, vigili fuoco, forze polizia, utilizziamo i cani moleclari. Stiamo facendo tutto quello che è possibile fare”. Intanto nella mattinata di oggi, poi, è arriva una notizia sul padre della piccola.





Scomparsa Kata, il messaggio di Piera Maggio: “Aiutate a trovarla”

Attualmente detenuto in carcere avrebbe per due volte tentato il suicidio, la prima nella struttura penitenziaria ingerendo del detersivo, la seconda nel nosocomio dove è stato trasferito in una stanza del quale avrebbe tentato di strangolarsi con un cavo. Stamani, poi, scrive Repubblica come “Kathrine Alvarez, la mamma della bambina che sta tappezzando il rione dove abita di manifesti con la foto della figlia per trovare testimoni”.

E ancora: “dice in un appello davanti alle telecamere: “Non farò denuncia, non farò niente, ma lasciatela tornare a casa”. Come se si rivolgesse a qualcuno”. A tanti si rivolge, invece, Piera Maggio: la mamma di Denisi Pipitone che ha voluto mandare un messaggio sui social come segno di vicinanza ai familiari della bambina che stanno vivendo il suo medesimo dramma.

“Chiunque avesse informazioni utili, serie e comprovate e’ pregato di mettersi in contatto con le autorità competenti del posto oppure chiamate il (112). Massima attenzione. Grazie”, scrive su Facebook. Parole dal sapore particolare. Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo, dove abitava, davanti a casa. Fu vista l’ultima volta dalla zia Giacoma, sorella di Piera Maggio, alle 11:45 del primo settembre del 2004 sul marciapiede in strada.