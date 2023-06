Fase molto difficile all’Isola dei Famosi per Andrea Lo Cicero, che è finito tra le lacrime davanti ad altri naufraghi. Una situazione emotiva parecchio complicata quella che sta vivendo l’uomo, il quale ha confessato il motivo di questo malessere psicologico. Hanno provato subito a dargli la forza necessaria, anche perché non manca poi così tanto alla fine del reality show. La finale del programma di Ilary Blasi è infatti prevista per il prossimo 19 giugno.

Ma nonostante l’Isola dei Famosi stia per volgere alla sua conclusione, Andrea Lo Cicero è ugualmente demoralizzato e le lacrime gli sono scese improvvisamente, senza che potesse fare nulla per impedire quel pianto. Si è sfogato raccontando il suo stato d’animo e la causa principale di quell’umore, che è diventato decisamente molto basso. Vedremo se lunedì 12 giugno Ilary gli chiederà maggiori delucidazioni su questo tema.

Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero scoppia in lacrime

Ad ascoltarlo c’erano praticamente tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma è stata soprattutto Alessandra Drusian dei Jalisse a rincuorarlo con un grosso abbraccio. Andrea Lo Cicero è stato travolto dalle lacrime e successivamente è intervenuto anche il compagno di avventura Luca Vetrone: “Mi hai dato tanto in queste settimane. Mi hai riempito il cuore quando mi hai detto ‘continua così perché andrai avanti’ e quando mi hai parlato dei tuoi figli. Io non avendo un buon rapporto con mio padre ho pensato: “Guarda come sono fortunati i suoi figli ad avere un papà come te'”.

Ed è proprio la lontananza dalla moglie, che è in dolce attesa, e da suo figlio ad aver scatenato in Andrea questo momento di sconforto: “A livello emotivo è difficile stare qua, da papà, con tua moglie incinta, e sapere che c’è una grande donna che sta distante e che non sai come sta. Non credo di essere stato un naufrago perfetto perché avrei potuto fare tante altre cose, però penso di essere stato sempre onesto, una persona che non si è mai risparmiata nei miei riguardi, né nei confronti di tutti voi”.

Andrea si commuove parlando di sua moglie e i suoi figli ❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/TOI5jeDfs4 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2023

"Soprattutto sulla parte emotiva non posso non crederti" 🥹 #Isola pic.twitter.com/6NKzaJJ7lK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2023

Alessandra è stata sicuramente una delle più comprensive, infatti ha esclamato: “Soprattutto sulla parte emotiva non posso non crederti”. Chissà se la coniuge di Lo Cicero interverrà con qualche messaggio per tirare su di morale il naufrago.