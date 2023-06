“Non l’ho mai detto prima”. Isola dei Famosi, Gian Maria choc: svela una “cosa molto delicata” ai naufraghi

Isola dei Famosi 2023, la rivelazione di Gian Maria Sainato. Al limite delle loro forze, i naufraghi del reality showw continuano il faccia a faccia con le proprie capacità di resistenza. E i riflettori si accendono nuovamente su uno dei concorrenti, che nel corso dell’ultima puntata ha rivelato un lato di se stesso: una spiccata sensibilità. Infatti Gian Maria è scoppiato a piangere di fronte alle fettine di carne pronte per essere mangiate: “Ma si è commosso, sta piangendo“. Poi la rivelazione del concorrente.

La rivelazione di Gian Maria Sainato davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2023. Un concorrente che ha tanto da raccontare e che di puntata in puntata si lascia conoscere nel pieno della sua genuinità. Ne è stata prova la rivelazione decisamente intima sulla propria vita personale quando ha tirato in ballo qualcosa che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare.

La rivelazione di Gian Maria Sainato davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2023: “Una cosa delicata…”

Gian Maria Sainato ha infatti rivelato tutti i dettagli di un rapporto importante che però manca nella sua vita, quello con il padre: “Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”. E il naufrago ha poi sottolineato: “Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere”.

Un rapporto tra padre e figlio che rappresenta per lui un capitolo di vita chiuso. Il 28enne ha raccontato di non avergli più rivolto la parola non appena compiuti 18 anni: “Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò“.

E ancora: “Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio. Sono arrabbiatissimo e deluso. Sono nato in quel problema e dall’infanzia all’adolescenza ho dovuto convivere. Poi a 18 anni sono scappato a Milano. Sono fuggito da quel problema perché non ne potevo più. Sarei il primo a tornare a parlare con lui se si iniziasse a curare davvero”.