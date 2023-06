Anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023 non ha deluso le aspettative del pubblico: ne sono successe di tutti i colori, in Honduras e pure in studio, con tanto di ‘sbroccata’ del regista Roberto Cenci a Enrico Papi. Ci sono state sorprese, una romantica per Helena Prestes e una molto emozionante per Marco Mazzoli; poi l’eliminazione definitiva di Fabio dei Jalisse e anche la proclamazione della prima finalista di questa edizione, ovvero Pamela Camassa. Sfide su sfide, chiaro, ed è anche tornato il barbiere a Cayo Cochinos.

A sacrificarsi per tutti è stato Luca Vetrone: il modello ha detto addio ai lunghi capelli per delle bistecche. Ma proprio un attimo prima di procedere con il taglio a zero, quando Alvin ha mostrato a Ilary Blasi e al pubblico in studio e a casa la ricompensa e la griglia già fumante, le lacrime improvvise di Gian Maria Sainato hanno interrotto il tutto. Alvin stava per presentare la sfida a Vetrone quando la telecamera è stata puntata su Gianmaria con le lacrime agli occhi.

Isola dei Famosi 2023, di colpo Gianmaria in lacrime

Alvin si è fermato e quando è stato chiaro a tutti che il motivo delle lacrime era legato alle fettine di carne pronte per essere mangiate, tutto lo studio è scoppiato a ridere. Anche Ilary Blasi: “Ma si è commosso, sta piangendo“, ha detto non riuscendo a trattenersi proprio come Gian Maria, felice ed emozionato come un bambino.

Poco dopo l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023 ha fatto avvicinare alla griglia il naufrago, gasatissimo all’idea che una bistecca fosse per lui. “No, non è per te“, gli ha detto Alvin e Gian Maria ha preso dalle mani dello chef la pinza per girare la carne: “Ah ora la giriamo. Io la prendo media, grazie“.

Tutte le domeniche a casa della nonna! #Isola pic.twitter.com/5vHezIxUNW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

“Fai una cosa, torna con gli altri perché l’odore della griglia ti sta dando alla testa“, ha detto Alvin che ha così chiuso questo divertente siparietto. Più tardi lo stesso Gian Maria Sainato è finito in nomination con Helena Prestes. Anche questa settimana il televoto è in positivo e chissà chi dei due si salverà lunedì prossimo.