Dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 Enrico Papi è nel mirino. Non solo del pubblico, che sembra non gradire molto questa scelta di opinionista ma anche di Ilary Blasi. Più volte la conduttrice lo ha bacchettato in diretta ed è successo anche nel corso dell’ottava puntata, andata in onda lunedì 5 giugno. Anzi, il primo a riprenderlo è stato Alvin, come sempre in collegamento dall’Honduras, durante la sfida per il posto da primo finalista della 17esima edizione del reality che ha visto Helena Prestes contro Pamela Camassa, che poi ha trionfato su tutti.

La naufraga compagna di Filippo Bisciglia ha vinto sulla modella brasiliana alla prova apnea ma Enrico Papi ha avuto da ridire: ha fatto notare che la Helena Prestes è stata in apnea, mentre Pamela no. Quindi l’intervento di Alvin: “Lo svolgimento della prova è in due step. La prova è valida. Helena ha deciso di andare in apnea, ma è una sua scelta. Mi dispiace per te Enrico, ma la prova è valida”, ha spiegato.

Leggi anche: “Devo dirti una cosa importante”. Pamela Camassa, la notizia in diretta all’Isola dei Famosi





Enrico Papi ripreso in diretta dal regista dell’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi non è rimasta in silenzio ma ha fatto notare al suo opinionista che ormai è presente in studio da parecchie puntate e quindi avrebbe dovuto imparare che la prova in apnea è così. In ogni edizione, tra l’altro. Non solo. Enrico Papi è stato anche ripreso dal regista dell’Isola dei Famosi 2023, come riporta il sito Biccy che pubblica anche il video.

Durante l’arrivo di Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse sull’ultima spiaggia, il regista stava facendo un’inquadratura dello studio e in quel momento Enrico Papi si è alzato dalla sua poltrona e ha iniziato a camminare. A quel punto Roberto Cenci ha aperto il microfono e ‘invitato’ l’opinionista a tornare al suo posto. “Siediti!”, ha detto secco.

La pienezza di Roby Cenci lui sta sfidando la persona sbagliata#isolapic.twitter.com/UW2qcZZLjt — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) June 5, 2023

Qualche tempo fa Roberto Cenci si era raccontato a Tv Blog e parlato della regia dell’Isola dei Famosi: “Se è complicata la gestione della doppia regia dall’Honduras e Milano? Non è molto complicato, bisogna solo saperlo fare. Sono in contatto perenne con il regista in Honduras e ci relazioniamo spesso. È’ un lavoro in tandem: noi veicoliamo il materiale registrato che ci arriva dall’Honduras e poi li guidiamo per la scaletta della puntata settimanale”.