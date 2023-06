Ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023 piena di colpi di scena tra sorprese romantiche, eliminazioni, televoti flash e sfide al limite. E una Pamela Camassa grande protagonista della serata. Lunedì 5 giugno Ilary Blasi è tornata in studio, con Enrico Papi e Vladimir Luxuria, per la diretta con Alvin inviato in Honduras e i “suoi” naufraghi. Due di loro, intanto, hanno lasciato la Palapa perché hanno perso al televoto. La prima è stata Nathaly Caldonazzo, che ha ricevuto meno voti durante la settimana, perdendo la sfida contro Fabio dei Jalisse.

Il secondo naufrago è stato lo stesso Fabio, che ha perso al televoto flash aperto in diretta, contro Alessandra (che ha avuto una crisi di panico), Helena Prestes (che ha ricevuto l’anello di fidanzamento dal fidanzato), Gian Maria Sainato e Andrea Lo Cicero. I naufraghi sono stati accompagnati sull’ultima spiaggia ma solo uno dei due ha potuto proseguire il percorso in Honduras: Fabio Ricci è stato definitivamente eliminato dal televoto.

Leggi anche: “Devi tornare in Italia”. Isola dei Famosi, colpo di scena sul finale: l’annuncio in diretta di Ilary Blasi lascia tutti senza parole





Isola dei Famosi 2023, la notizia per Pamela Camassa

Ma non solo due eliminati. Nominato anche il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023, come sostenevano le anticipazioni. Dopo una serie di prove, a giocarsi il primo posto in finale sono stati Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Marco Mazzoli e Luca Vetrone. I quattro concorrenti si sono sfidati in una nuova prova.

Nel dettaglio i naufraghi in ballo si sono sfidati nella cosiddetta Secadora Hondurena. La vincitrice, dopo una lunga battaglia, è stata una donna, Pamela Camassa. Vittoria doppia: la compagna di Filippo Bisciglia non solo ha conquistato l’accesso diretto all’ultima puntata del reality ma anche il titolo di leader della settimana, già precedentemente suo.

Pamela è la prima finalista di questa edizione dell'#Isola! 🥰 pic.twitter.com/2u63RFUW6U — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

E così Pamela si giocherà il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 il prossimo 19 giugno, giorno della finalissima. Le sfide che hanno coinvolto i naufraghi sono iniziate con una prova tra Helena Prestes e Pamela, con la vittoria di quest’ultima. Poi è stata la volta di Cristina Scuccia che ha battuto Alessandra, mentre una catena ha escluso Gian Maria, finito dritto al televoto. Poi Marco e Luca hanno avuto la meglio Fabio con Andrea e infine la manche finale.