Chi è stato eliminato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? C’è un naufrago infatti che ha dovuto lasciare la Palapa e tornare in Italia durante l’ottava puntata del reality show concotto da Ilary Blasi. Chiaramente, come annunciato, è successo un po’ di tutto durante la serata del 5 giugno 2023. Ma attenzione, perché se uno lascia, un altro naufrago diventa ufficialmente il primo finalista, ma andiamo con ordine. Si è partiti subito alla grande con degli scontri epici con protagoniste Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes.

Com’è noto, le due donne non sono ben viste dal gruppo e si sono allontanate. Ad un tratto, anche dallo studio, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno dovuto riprendere Marco Mazzoli perché stava evidentemente esagerando contro Helena. Prima sfida poi tra Pamela Camassa e la stessa Helena. Vince Pamela che continua ad andare avanti. Poco dopo in studio è arrivato finalmente Paolo Noise e si è schierato pesantemente dalla parte di Marco Mazzoli, attaccato da Fabio dei Jalisse.





Chi è stato eliminato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi?

Altra durissima prova tra Cristina Scuccia e Alessandra dei Jalisse. Proprio la cantante vincitrice di Sanremo si è sentita male e ha avuto un attacco di panico in acqua. A vincere quindi è stata l’ex suora. Poco dopo si è scoperto che è stata Pamela Camassa a vincere la prova di resistenza e a diventare di fatto la prima finalista della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Non solo, la donna è anche la Leader di questa settimana. Ma chi è stato eliminato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? Al televoto c’erano Nathalie Caldonazzo e Fabio dei Jalisse. Alla fine Ilary ha chiuso il televoto flash: l’eliminato definitivo è Fabio dei Jalisse con il 48% dei voti (Nathaly 52%).

Grande emozione per Marco Mazzoli che ha avuto modo di parlare con il padre, presente in studio. “Prima ero io il tuo eroe, ora sei tu il mio”, ha affermato in diretta papà Claudio. Anche per Helena Prestes è stato il momento di una sorpresa: la donna è stata raggiunta in diretta dal suo fidanzato Carlo che le ha regalato un anello in diretta televisiva. Una puntata davvero esaltante, non c’è che dire.

