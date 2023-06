Isola dei Famosi 2023, Andrea Lo Cicero è una furia con le due naufraghe. Ormai il vaso di Pandora sembra essersi rotto definitivamente. Se nei primi tempi i concorrenti hanno mantenuto un certo equilibrio negli ultimi giorni gli argini hanno straripato e le tensioni, le antipatie e le inimicizie sono venute tutte a galla. In particolare l’ex rugbista oggi chef e conduttore è apparso particolarmente duro con gli altri. Prima se l’è presa con Fabio Ricci dei Jalisse perché il suo comportamento aveva fatto prendere una punizione a tutti.

Poi Andrea si è scagliato contro Nathaly Caldonazzo che aveva difeso Marco Mazzoli accusando l’ex leader di averne parlato male alle spalle. Insomma un gran casino, come accade spesso sull’Isola quando le difficili condizioni di sopravvivenza e gli animi surriscaldati creano le condizioni ideali per la guerra tra vip. Nell’ultima striscia pomeridiana del reality condotto da Ilary Blasi sono state mostrate le scene più importanti dei giorni 47, 48 e 49. E la sfida nel tiro alla fune ha provocato una brutta lite.

Andrea Lo Cicero esplodo: “Ma che ca*** vieni a fare…”

Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa hanno dovuto scegliere i componenti delle loro squadre per sfidarsi al tiro alla fune. Nel gruppo di Pamela ci sono Luca, Gianmaria, Cristina e Fabio, mentre nell’altro figurano Nathaly, Helena, Marco e Alessandra. A trionfare sono i primi, che vincono due manche su tre. In realtà tutto serve per fare un pranzo insieme, ma Andrea non ci sta e se la prende con i suoi: “Cosa ca*** vieni a fare in un’isola del genere se hai un problema al ginocchio?”.

Nel frattempo si sente Nathaly suggerire a Helena e Andrea di mettersi davanti. A quel punto Lo Cicero sbotta: “No! Fatevi i ca*** vostri! Non avete mai fatto sport…”. Nel successivo confessionale Nathaly ribadisce che secondo lei Andrea doveva mettersi all’inizio. Ma il naufrago non la pensa così. Ne nasce una violenta discussione che coinvolge anche Helena Prestes: “Ho scelto chi ho scelto. Non si può stare con uno che ha un problema al ginocchio e non fa manco un ca*** di gioco…”.

La squadra di Andrea perde la prima manche e il rugbista si scalda 🔥 #Isola pic.twitter.com/okgMgAQjhk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Andrea Lo Cicero è nero: “Nathaly e Helena si sono sempre lamentate. Dispensano consigli, vogliono sempre tutto apparecchiato. E quindi questa volta me le sono prese in squadra per capire se sono cambiate e non sono cambiate”. Il nervosismo nella squadra di Andrea è evidente: “Io sono calmo” urla l’atleta. Helena gli risponde: “Non sembra”. E lui ribatte: “Non mi hai mai visto inca***to“. Le liti hanno generato stupore e indignazione nel pubblico: “Scioccata… non è un “uomo” ma un animale, recidivo nel trattare male le donne” dice una telespettatrice. E stasera, lunedì 5 giugno, arriva una nuova puntata in diretta…

“Non puoi farlo”. Isola dei Famosi 2023, lite furiosa tra Helena e Mazzoli. Ormai ha tutti contro