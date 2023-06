Ci risiamo, all’Isola dei Famosi si litiga. E di brutto pure. Stavolta protagonisti del faccia a faccia sono Fabio Ricci dei Jalisse, Marco Mazzoli e Helena Prestes. Il primo si è scontrato pochi giorni fa anche con Andrea Lo Cicero il quale a sua volta è arrivato alla discussione dura con Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha difeso Marco Mazzoli sulla questione del veganesimo. Gli animi restano parecchio tesi.

Anche Helena Prestes e Gian Maria Sainato se la sono presa con Marco Mazzoli che col suo atteggiamento un po’ da ‘buffone di corte’ ha fatto innervosire parecchia gente sull’Isola. D’altra parte il conduttore dello Zoo di 105 con Paolo Noise, che nel frattempo ha lasciato il reality, è fatto così, prendere o lasciare. Gli ultimi a finire nella polemica sono stati proprio Helena, Fabio e Marco. Vediamo cosa è successo. A quanto pare c’è di mezzo un paio di scarpe…

Leggi anche: “Li ho menati”. Choc all’Isola dei Famosi: volati calci e schiaffi. E così ha perso il lavoro





Fabio e Marco contro Helena per un paio di scarponcini

Tutto nasce dal fatto che la modella brasiliana Helena Prestes ha appeso un paio di scarponcini nella tenda dove dorme Fabio Ricci dei Jalisse. Il musicista ha chiesto gentilmente all’amica di Nikita di toglierli da lì, ma Helena si è rifiutata. La ragazza ha spiegato che quello è l’unico posto dove può metterli per evitare che si bagnino o rovinino a causa del maltempo su Playa Fantasma.

“Sarebbe carino tu le togliessi” ha detto ancora Fabio Ricci, insistendo. Niente da fare. Helena Prestes ribatte che non ha alcuna intenzione di togliere le scapre. Anzi la modella consiglia all’artista componente dei Jalisse di fare la stessa cosa: “Io penso sia meglio così – le parole della brasiliana – non devi seguirmi, ma dico cosa secondo me sia più giusto. Anche il sacco con le mie cose non lo lascio a terra, così come le scarpe”.

A quel punto è intervenuto anche Marco Mazzoli che ha tuonato: “Tu non puoi arrivare, mettere le tue scarpe vicino a dove dorme Fabio. È come dire: “Io mi sono scelta un posto per andare a dormire, cioè io mi sto creando il mio angolino, voglio il mio fuoco e voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù“, quando in realtà non dovrebbe neanche esistere. Però lasci le scarpe sopra la testa per far capire che comunque se volessi potresti tornare. Fabio che è un paciere è stato tranquillino. Io no!”. Poi con un bastone il conduttore radiofonico ha gettato a terra le scarpe di Helena e le ha detto a chiare lettere che quella sarebbe stata la fine delle sue cose se non fosse stata più attenta. E l’isolamento della modella rispetto agli altri naufraghi prosegue…

“Avete visto cosa ha fatto?”. Helena Prestes torna dai naufraghi e prende una decisione choc