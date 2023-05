Lunedì 29 maggio è andata in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2023. A fine puntata, dopo l’addio di Corinne Clery, elimnata dal pubblico a casa, L’Isola di Sant’Elena, dove si trovavano Gian Maria Sainato e Helena Prestes, è stata chiusa. Dopo aver vinto una prova, i due naufraghisono rientrati in gioco su Playa Fantasma insieme agli altri concorrenti. Corinne Clery è stata eliminata, ha perso la sfida al televoto contro Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli, ma ha deciso di lasciare l’Honduras e di non trascorrere la settimana all’Isola di Sant’Elena, che per questo motivo è stata chiusa.

I nuovi nominati sono Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse. I due naufraghi si sfideranno al televoto la prossima settimana. Ha fatto scalpore il ritorno nell’Isola principale di Helena Prestes, concorrente che nel corso di questo mese di reality show ha avuto diversi problemi con alcuni naufraghi. Dopo l’arrivo su Playa Fanstasma Helena Prestes, dopo un acceso confronto, si è battuta contro Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Gli umori non sono dei migliori e ogni scusa è buona per far scoppiare una lite.

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes si stacca dal gruppo

“Mi sembravi una persona di cui potermi fidare, ma hai troppe sfaccettature, non è più scattata l’empatia. Io amo le persone limpide. Devo trovare me stessa? L’ho già trovata”, le parole di Cristina Scuccia, che in questa settimana ha deciso di chiudere i rapporti con Helena Prestes. Le due naufraghe avevano instaurato un bellissimo rapporto ma negli ultimi giorni qualcosa si è rotto e l’ex suora ha parlato apertamente: “Mi hai chiesto di fare un’amicizia perché funziona in televisione. Abbiamo due punti di vista diversi, non possiamo incontrarci mai”.

Lite anche con Alessandra Drusan, che l’ha accusata: “Non siamo compatibili io e te. Ho cercato di farti capire determinate cose, ti ho detto di imparare ad ascoltare e tu mi hai chiesto di aiutarti. Non sono all’ombra di Fabio, lui ha la sua personalità e io la mia. Puoi stare zitta? Non hai rispetto. Aspetta che io finisca di parlare. Allora la prossima volta che parli tu, io mi giro dall’altra parte come fai sempre tu, quando cerco di intromettermi nel tuo discorso per spiegare. Dire che non sono una donna, mi dispiace, ma non lo accetto. Hai detto che non sono una donna! Non ho bisogno dei tuoi consigli, non vedo l’ora di uscire da qua e non incontrarti più figlia mia. Un carattere come il tuo non l’accetto”.

Helena Prestes è stata attaccata su più fronti e per questo motivo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. La naufraga ha detto che nessuno si è preso la briga di conoscerla veramente e quindi ha deciso di abbandonare il gruppo e di proseguire la sua esperienza da sola. Inoltre ha rinunciato alla sua parte di cibo e di cercarselo da sola senza l’aiuto degli altri naufraghi.