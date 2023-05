L’ombra di Pier Silvio Berlusconi sul futuro di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. È passato poco più di un mese dall’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset dopo quello che aveva visto al Grande Fratello Vip 7. Il reality condotto da Alfonso Signorini quest’anno ha vissuto delle dinamiche piuttosto ‘tossiche’, bel al di sopra dei pur elevati livelli di trash a cui nel corso degli anni pare si siano tutti abituati. Tutti tranne lui, ovvero chi prende l’ultima decisione.

Sulle mosse di Pier Silvio Berlusconi riguardo il GF Vip è intervenuto poco tempo anche la showgirl ed ex gieffina Carolina Marconi che ha dichiarato: “Ha fatto bene Pier Silvio Berlusconi a mettere un po’ di pulizia. Si stava andando sempre più verso il basso e ha riportato tutto in ordine”. Ora l’attenzione di Berlusconi è tutta per un altro reality, ovvero l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Anche in questa edizione, indovinate un po’, i litigi, le stoccate e gli scontri sono all’ordine del giorno.

La voce su Pier Silvio Berlusconi e il futuro in bilico di Ilary

Secondo alcune voci di corridoio raccolte da Nuovo TV l’operato di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023 sarebbe finito sotto osservazione del comandante in capo, ovvero l’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ebbene l’imprenditore non sarebbe per nulla contento dello spettacolo offerto da naufraghi e soci. E per la conduttrice il futuro lavorativo nel Biscione potrebbe essere tutt’altro che scontato.

“L’amministratore delegato – racconta il magazine – avrebbe cominciato ad analizzare anche L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione“. E questo nonostante gli ascolti tv non siano affatto male, anzi. La media fino alla puntata di ieri, lunedì 29 maggio, è di 19,7% di share, cioè 2 milioni e 629mila spettatori.

La puntata record è stata quella del 24 aprile quando gli spettatori sono stati poco meno di 3 milioni, più precisamente 2 milioni e 983mila. Per quanto riguarda lo share l’appuntamento del 17 aprile ha raggiunto il 23,3%. Meno entusiasmanti i risultati del daytime su Canale 5, qui la media è di poco più di un milione di spettatori, ovvero 1.100.000 (share 14%). Allora quale è il problema? Oltre ai numerosi ritiri dei concorrenti, già sei quest’anno, c’è un’altra questione.

Qualcuno ha notato che sembra quasi che Ilary non veda l’ora di andare a dormire e il magazine di Signoretti sottolinea: “Piacerà questo atteggiamento a Pier Silvio? Si dice che l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021″. Costi importanti che forse lo stesso Berlusconi non è più intenzionato a sostenere. Staremo a vedere cosa succederà…

