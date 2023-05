Isola dei Famosi, Ilary Blasi mette in riga i due naufraghi. Sono giorni di grandi tensioni e litigate in Honduras e non potrebbe essere altrimenti. Come accaduto anche in passato le condizioni non certo da hotel a 5 stelle e la stanchezza iniziano a pesare sull’umore dei naufraghi. La convivenza forzata e il desiderio di arrivare fino in fondo al gioco, a costo di perdere qualche punto con i compagni di avventura, fanno il resto. Ultimamente abbiamo assistito a diversi scontri.

Andrea Lo Cicero contro Fabio dei Jalisse, Nathaly Caldonazzo contro Andrea e poi contro Corinne Clery. Ancora, Marco Mazzoli preso di mira da Helena Prestes e Gian Maria Sainato che lo hanno accusato di essere falso e di prendere in giro tutti. Proprio il conduttore radiofonico è rimasto privo della storica spalla Paolo Noise che ha lasciato l’Isola per motivi di salute. Adesso sul rapporto tra due naufraghi in particolare è intervenuta nientemeno che Ilary Blasi.

Ilary Blasi se la prende con Marco e Andrea: “Vi ho beccati!”

La prima ad accusare Andrea Lo Cicero di falsità è stata Nathaly Caldonazzo che proprio pochi giorni fa aveva pronosticato: “Cadono le maschere, ora inizia il bello”. Adesso a muovere lo stesso tipo di accusa è Ilary Blasi. Neppure gli opinionisti dell’Isola dei Famosi sono rimasti in silenzio: Vladimir Luxuria ha criticato l’ex rugbista, mentre Enrico Papi ha attaccato Marco Mazzoli. Quest’ultimo, tuttavia, si è difeso: “Fa un po’ parte del gioco fare questa cosa, ci siamo chiariti…”.

Sul rapporto con Andrea Lo Cicero proprio Marco Mazzoli ha spiegato: “Ci ero rimasto male del fatto che lui dubitasse del mio essere vegetariano o vegano. Ho fatto una scelta con mia moglie. Ma se io volessi mangiare una bistecca grossa così, non sono fatti tuoi”. “Sono spontaneo – dice ancora lo speaker radiofonico – ho provato a tirare fuori il vero Marco, non quello della radio. Da solo, senza Paolo, riesco a essere più me stesso. Non c’è una strategia. Adesso con Andrea ci siamo chiariti, ci abbracciamo, abbiamo passato dei pomeriggi bellissimi”.

Sembrerebbe nata una nuova amicizia, ma Ilary Blasi la vede in maniera diversa. La conduttrice, appoggiata da Vladimir Luxuria, ha affermato: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e finita la puntata ve ne dite di ogni… Questa cosa che per una settimana ve ne siete dette di ogni e oggi fate gli amici, non ci crediamo“. E voi, ci credete o pensate che sia tutta una gran montatura?

