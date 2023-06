La fine dell’Isola dei Famosi 2023 è sempre più vicina, infatti mancano soltanto due settimane al termine. Oggi, lunedì 5 giugno, andrà in onda la puntata in cui i telespettatori potranno vedere chi arriverà in semifinale, in particolare tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci che sono al televoto per l’eliminazione. Probabilmente verrà anche detto il nome del primo finalista, ma al momento sappiamo soltanto chi è il concorrente preferito della settimana puntata.

In puntata non mancheranno sicuramente numerosi faccia a faccia tra i naufraghi, date le molte discussioni che si stanno innescando negli ultimi giorni. La maggior parte di queste avvengono da parte di qualche concorrente contro Helena Prestes, la quale è solita mandare frecciatine a cui seguono ovviamente delle reazioni. Proprio lei però si sarebbe aggiudicata il titolo di preferito della settimana dal pubblico.

Isola dei Famosi 2023: ecco chi è il concorrente preferito della settima settimana

Il sondaggio in questione è stato lanciato su Novella 2000, nel quale è stato chiesto ai telespettatori chi fosse il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 che hanno preferito questa settimana. Agli ultimi due posti vediamo Gian Maria Sainato che ha ricevuto addirittura lo 0% dei voti e Alessandra Drusian con l’1%. Sul podio, al terzo posto, abbiamo Pamela Camassa con il 19% e al secondo Marco Mazzoli con il 26%.

La naufraga preferita è risultata appunto Helena Prestes, aggiudicandosi il 27% dei voti. Sono in molti a chiedersi se sarà proprio lei a vincere il reality show. Alcuni utenti sul web affermano che quella della modella sia una tattica per puntare sul vittimismo e vincere il programma, tanti altri fanno invece riferimento ad atti di bullismo che avverrebbero nei suoi confronti da parte degli altri naufraghi. Sicuramente stasera il discorso in questione verrà approfondito.

Tra gli altri voti del sondaggio vediamo invece l’ex Suor Cristina che si è aggiudicata il 5% dei voti, arrivando sesta, e insieme, in quinta posizione, troviamo Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero che hanno ricevuto il 7%. Infine Luca Vetrone ha ricevuto il 3% dei voti e Fabio Ricci il 4%.