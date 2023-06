All‘Isola dei Famosi è quasi tutto pronto per la nuova puntata in diretta, ma intanto nel daytime del 5 giugno è venuto fuori qualcosa di rilevante su Marco Mazzoli e un altro naufrago. Tra i due c’è stata ancora una volta una lite e il primo ha fatto un’accusa diretta, riferendo di essere stato praticamente aggredito. Tensione alle stelle in Honduras, dove i concorrenti si stanno rendendo conto ormai che la fine del programma è ormai sempre più vicina.

A breve vi racconteremo cosa è successo all’Isola dei Famosi con Marco Mazzoli protagonista, ma intanto vi dobbiamo dare qualche anticipazione sull’appuntamento con Ilary Blasi. Ci saranno infatti due eliminazioni, tra cui una seconda tramite un televoto flash, ma ci sarà anche l’annuncio del primo finalista del reality show. Ma su questo fronte è ancora incerto chi potrebbe prevalere su tutti gli altri e conquistarsi già un posto per il 19 giugno, data della finale.

Isola dei Famosi, l’accusa di Marco Mazzoli ad un naufrago: “Aggredito”

Partendo dagli albori della discussione, all’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha innanzitutto ascoltato questa frase del compagno di avventura: “Mamma mia, si stanno a rincog*** tutti qui“. E Marco ha detto: “Perché tu non ti sei visto, hai fatto il fuoco e hai pescato tutto il giorno”. Poi c’è stata la controreplica al presentatore radiofonico: “Almeno ho fatto qualcosa, tu hai rotto le pa***“. Successivamente il conduttore ha confessato tutto ad Andrea Lo Cicero.

Mazzoli ha quindi affermato di essere stato aggredito verbalmente da Fabio Ricci dei Jalisse, mentre dialogava privatamente con Lo Cicero: “Mi ha preso di spalle e mi ha detto che dovevamo parlare. Mi ha detto che non poteva uscire e che voleva stare dentro perché non vuole lasciare qui sua moglie. Poi mi ha aggredito di nuovo davanti alle telecamere. Ma allora sei stupido, scusami”. Poi ha fatto una considerazione sui due coniugi.

Fabio e Mazzoli continuano a punzecchiarsi ⚡️ #Isola pic.twitter.com/7knPiOznh5 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Mazzoli ha anche detto sui Jalisse: “Sicuramente dovranno separarsi, fa parte del gioco. Siamo tutti contro tutti e strategicamente vanno divisi”. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà un ulteriore confronto in piena diretta.