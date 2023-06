Uomini e Donne, Soraia Allam sarebbe pronta a clamorose azioni legali sembra nei confronti di Luca Salatino: sarebbe addirittura in arrivo una denuncia. La coppia si è detta addio nei mesi scorsi, meno di un anno dopo aver lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, LUCA”. Era stato questo il breve testo che Luca aveva scritto tramite una Instagram Stories. La sua verità Luca l’aveva raccontata poche settimane fa al magazine di Uomini e Donne.

>“Mi ha aggredito”. Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli choc: lite con l’altro naufrago

“Mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”, racconta Luca. E ancora: “Secondo me Soraia – le parole di Luca – non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento. Alla fine mi ha detto che non provava più nulla per me”.





Uomini e Donne Soraia Allam vuole denunciare Luca Salatino?

Luca ora si rimesso in gioco: è stato nominato nello specifico responsabile del reparto di friggitoria di un noto locale romano, ovvero il Qvinto. Sulla pagina Instagram il ristorante ci ha tenuto ad informare i clienti di questa splendida notizia, scrivendo: “Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza”.

Forza che è stata anche le parole che i fan hanno più spesso usato per lui dopo la fine della storia con Soraia. Che oggi svela nuovi particolare. Ad un commento ha risposto che potrebbe denunciare l’ex per diffamazione: “Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere”.

E ancora: “In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi. Un uomo ferito è capace di tutto, da quello che leggo mi ha diffamato. Partiranno denunce. Buona giornata.”