Nella serata di lunedì 5 giugno ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, presentata da Ilary Blasi che sarà affiancata sempre dagli opinionisti Luxuria e Papi. E proprio la conduttrice avrà un compito molto importante, infatti dovrà collegarsi con i naufraghi che sono in Honduras per comunicare loro una decisione tanto attesa. Ma ci saranno comunque tanti momenti interessanti, che terranno i telespettatori piazzati davanti allo schermo dei propri televisori.

Abbiamo scoperto nelle scorse ore che, stando ai sondaggi sull’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, Helena Prestes dovrebbe essere la preferita della settimana mentre a rischio eliminazione abbiamo Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse. A proposito di coloro che dovranno fare rientro in Italia, c’è un’altra novità anche in tal senso e preoccuperà notevolmente tutti i protagonisti del programma.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi farà una comunicazione importante

Stando alle prime anticipazioni sul prossimo appuntamento dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi non darà un dispiacere solamente ad uno tra Nathaly e Fabio. Infatti, sarà disposto anche un altro televoto, stavolta flash, che nel corso della serata farà andare via per sempre un altro naufrago. Inoltre, la concorrente Helena Prestes vivrà un momento suggestivo, dato che è stata organizzata una sorpresa definita romantica dalla trasmissione.

Come pubblicato anche sulle pagine social ufficiali dell’Isola, i naufraghi scopriranno soprattutto chi sarà il primo finalista dell’attuale edizione del reality show, che finirà il 19 giugno. Questo il messaggio integrale della produzione: “Stasera scopriremo il primo finalista di questa edizione dell’Isola. Per chi fate il tifo?”, è stato chiesto ai follower. E immediatamente sono arrivate le prime reazioni del pubblico.

Tra i tanti commenti postati in particolare su Instagram, i nomi più gettonati degli utenti sono stati quelli di Helena Prestes e Marco Mazzoli. Ma c’è anche chi vorrebbe in finale Nathaly Caldonazzo o Pamela Camassa.