Isabella Ricci torna su Instagram a quasi un mese dall’ultimo post. Post che aveva confermato i sospetti dei tanti fan della dama di Uomini e Donne ma che allo stesso tempo ha deluso quanti credevano alla favola vissuta con il cavaliere Fabio Mantovani. Era lo scorso 8 giugno quando lei annunciava la separazione dal marito. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… Non è vero”. Poche parole in cui però l’amarezza per come sono andate le cose era evidente.

>“Vergogna, la peggiore scelta in assoluto”. GF Vip, Signorini: massacro social dopo l’annuncio della sostituta di Orietta Berti. “Ripensaci, è meglio”

Poi più nulla sui social. I motivi dell’addio a Fabio Mantovani restano un mistero. Né la dama né il cavaliere hanno voluto ancora parlarne pubblicamente. Nelle poche interviste rilasciate in queste settimana hanno infatti sempre glissato. Un ritorno in trasmissione, da Maria De Filippi? Lui l’ha escluso perché gli ricorderebbe troppo la ex, lei invece è rimasta sul vago.

Leggi anche: “Voglio essere onesta”. UeD, Isabella Ricci: nuove dichiarazioni dopo l’addio a Fabio Mantovani





Isabella Ricci rompe il silenzio sui social

Ma c’è chi sostiene che il ritorno di Isabella Ricci a UeD è sicuro. L’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv dà quasi per scontato il rientro della dama nel cast del Trono Over a settembre prossimo, tanto che c’è già grande attesa per il “faccia a faccia” con un’altra protagonista storica del dating show, Gemma Galgani.

La dama torinese starebbe “gongolando” per l’epilogo della storia d’amore di Isabella Ricci e sarebbe pronta a dirglielo in faccia quando riprenderanno le registrazioni. Succederà davvero? Nel frattempo, come anticipavamo, la ex di Fabio ha rotto il silenzio su Instagram. Ha pubblicato una nuova foto e scritto: “Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi”.

Senza scendere nei dettagli della sofferenza che ha provato nell’allontanarsi definitivamente dall’uomo che ha sposato poco più di un anno fa, Isabella Ricci dice ancora: “Sono un po’ dimagrita, ma il mio io è sempre forte”. “Mi siete mancati e vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me, vi piacerebbe farmi compagnia?”. Sotto una pioggia di commenti: tanti la rivorrebbero a UeD, ma sono comunque felici di risentirla e rivederla dopo tanti mesi di silenzio social.