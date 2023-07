GF Vip 8, novità bomba per il dopo Orietta Berti: ma sul nome della sostituta cale il gelo del pubblico (e tante polemiche su Alfonso Signorini). Intanto un nome sembra essere certo. Al posto di Sonia Bruganelli ecco pronta ad arrivare Paola Barale. A darne notizia è il sempre ben informato Alberto Dandolo: ‘Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira” Un arrivo a sorpresa che smentisce anche le intenzioni della presentatrice.

Paola Barale anni fa aveva così commentato la possibilità di prendere parte ad un reality, in qualsiasi veste: “Grande Fratello Vip? Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.





GF Vip 8, Katia Ricciarelli opinionista al posto di Orietta Berti?

E, spesso, neppure grandi opinionisti. Ne è sicuro il pubblico dopo che è filtrata la notizia che al posto di Orietta Berti potrebbe arrivare un’ex concorrente: Katia Ricciarelli. Non appena la notizia del possibile arruolamento della soprano si è diffusa in rete, hanno iniziato a piovere commenti tutt’altro che entusiasti sui social. “Il nuovo che avanza”, scrivono con sarcasmo in molti. “Dalla padella alla brace”, altra ironia circolata sul web. E ancora: “Raccomandata da Signorini”.

Katia Ricciarelli non ha lasciato un buon ricordo. Ne sa qualcosa Manila Nazzaro che aveva detto: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico. Tornassi indietro non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore”. E critiche erano piovute al momento dell’uscita.

“Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l’anno scorso FAUSTO LEALI, A 76 ANNI è stato trattato come un criminale per una mezza frase di cui si era scusato 100 volte”, “La verità, è che fate schifo, più di quella concorrente imbarazzante che difendete”, “Katia Ricciarelli ha negato il saluto ad alcuni concorrenti della casa ma la colpa è dei concorrenti della casa perché devono portare rispetto ad una donna di 75 anni! Alfonso Signorini si riconferma la vergogna di questo programma”.