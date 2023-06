Uomini e Donne, Isabella Ricci torna a parlare dopo l’addio a Fabio Mantovani: la dama si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che già stanno agitando il popolo del programma. Ha parlato “con la massima onestà”, toccando argomenti legati al futuro prossimo. Sul divorzio con Fabio Mantovani è stata chiara. “È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”.

>“Mi ha tagliato le vene”. Incidente choc e intervento per il volto di Canale 5. La compagna è ancora sconvolta

“Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”. Di voci, del resto, ne erano circolate parecchie.





Uomini e Donne, Isabella Ricci non esclude un ritorno in studio

Amedeo Venza, per esempio, spiegava: “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”. Fabio da parte sua ha tentato di smorzare i toni. “Sono cose che succedono, purtroppo – ha spiegato il cavaliere – Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto”.

E ancora: “Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Ora qualcosa nella vita di Isabella potrebbe cambiare, a Fanpage ha infatti dichiarato che potrebbe tornare a Uomini e Donne precisando, però, come: “Quella è un’opportunità che ti danno, bisogna poi decidere se accettare o meno”.

Isabella Ricci, dunque, non ha smentito i gossip sul suo futuro in televisione, ma si è limitata a dire che per il momento non sa cosa farà dopo l’estate. Con la massima sincerità che l’ha sempre contraddistinta apre quindi le porte ad un possibile ritorno. La disponibilità sembra esserci, ora la palla passa a Maria De Filippi.