Altro momento di crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: una coppia che viaggia sempre su un sottilissimo filo d’equilibrio e che spesso finisce per litigare. Non fanno in tempo a riappacificarsi che scoppia subito un’altra discussione che li allontana. Ora per colpa dell’uno, ora per colpa dell’altra non riescono a trovare un punto d’incontro. In ordine di tempo l’ultima litigata risale alla nomination di Edoardo Donnamaria nei confronti di Oriana Marzoli. Il volto di Forum si è poi scusato per quel gesto, cosa che non è piaciuta alla spadista.

Nella serata del 25 gennaio Antonella Fiordelisi ha manifestato il suo malessere nei confronti di Donnamaria al GF Vip: alla base di tutto c’è l’amicizia tra il suo fidanzato e l’influencer venezuelana con cui la spadista non va d’accordo: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona”.

GF Vip, la minaccia di Edoardo Donnamaria: “Esco lunedì”

Quindi è stato il turno di Edoardo Donnamaria che in nottata si è sfogato con Milena Miconi e ha confessato che se in puntata faranno passare lui come carnefice e lei come vittima uscirà dalla porta rossa: “Follia, questa sta fuori de testa. Ma come le viene in mente di comportarsi in questa maniera? Io le critiche che le faccio, le faccio perché vorrei che lei cambiasse certe cose in primis per lei e poi solo dopo per me e il nostro rapporto. Non posso sempre darle ragione. Eppure mi dice ‘i miei ex erano sempre dalla mia parte’. Lei sta fuori. Lei in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle. Io qui dentro sono l’unico che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia”.

Milena Miconi concorda con la teoria del volto di Forum: “Io credo che tu sia l’unico che le fa notare i suoi errori. A parte i suoi genitori”. Donnamaria però ha replicato in maniera particolare: “Ma insomma, se è così vuol dire che è stata abituata in questo modo”. E poi è arrivata la minaccia di lasciare il reality: “Se sta volta esce fuori che io sono la me**a io prendo la porta e me ne vado. Io lo faccio. Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana io vi giuro che abbandono il gioco”.

#Edoardo :"stavolta #antonella sará costretta a dire di aver sbagliato e a chiedere scusa"

Prevedo un lunedì nero, questo ha già avuto rassicurazioni.#gfvip #donnalisi — Law (@lorellik26) January 26, 2023

Per me Edoardo lunedì esce quando vedrà il circo che ha montato Antonella#GFvip #donnalisi — a. (@iamstrongx7) January 26, 2023

Edoardo Donnamaria è riuscito anche a parlare con Antonella Fiordelisi e ha spiegato il suo punto di vista: “Devi spiegarmi cosa ti ho fatto per farti stare così e voler uscire. Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio. Il nostro rapporto è sbilanciato, io sono razionale, ma cerco di accontentare le tue strane pretese e tu no”.