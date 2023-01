“Non lo avrei mai fatto”. GF Vip, Edoardo lo confessa a Oriana. Ora anche il GF Vip sa la verità

GF Vip, lunedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste e Giulia Salemi nelle vesti di voce del popolo. Wilma Goich ha dovuto abbandonare la casa; è stata salvata solo dal 3% dei votanti. La cantante (la più anziana tra i concorrenti rimasti in gara) era stata eliminata nella ventiseiesima puntata, ma poi era potuta rientrare grazie al biglietto di ritorno. In nomination c’erano ben sei concorrenti.

Sarah Altobello è stata salvata dall’11%, George Ciupilan dal 13%, Alberto De Pisis dal 16%, Giaele De Donà dal 23% e Nikita Pelizon dal 34%. Come sempre anche la nuova puntata del reality è iniziata a colpi di liti. In apertura di GF Vip 7 c’è stato il duro scontro tra due regine della casa: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato in led le due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia. Un incontro-scontro arrivato dopo le numerose incomprensioni che le due hanno avuto nel corso delle ultime settimane.

GF Vip 7, Edoardo nomina Oriana ma poi se ne pente

L’incontro non ha avuto un esito positivo. Le due non hanno fatto pace e, anzi, hanno continuato a scontrarsi e accusarsi a vicenda. Durante le nomination, Edoardo Donnamaria, nonostante l’amicizia che li lega, ha deciso di nominare Oriana per fare un favore alla sua fidanzata Antonella. “Il problema non è quando litiga con Antonella, è quando durante le litigate con Antonella vengo messo in mezzo io. E sentir dire ‘torna a fare i massaggi ad Antonino’, ‘stai con Edoardo solo perché Antonino ti ha dato il palo’.. Una volta, due volte, tre volte.. Da una persona che dice di volermi bene io non posso accettarlo”, ha detto Edoardo durante le nomination.

Peccato che a fine serata, dopo la puntata in diretta del GF Vip 7, Edoardo è andato da Oriana per chiarirsi. “In te ho visto certe cose che non mi sono piaciute che in altri che c’erano là non ho visto. Quindi se mi levi le persone che voglio nominare, mi metti alle strette e mi dai trenta secondi per scegliere.. L’unica motivazione che ho trovato è stata questa. Se avessi saputo che saresti andare in una nomination come questa non ti avrei nominato, è tosta questa. Spero solo che non ce l’hai con me”.

Lui che non avrebbe mai voluto nominarla ma la padrona ha comandato 🥶 #GfVip #oriele pic.twitter.com/QfFtMJWNr2 — Kate (@TheKateryn) January 24, 2023

Oriana si è detta dispiaciuta della nomination fatta da Edoardo al Gf Vip 7 e del cambio di atteggiamento che lui ha quando c’è Antonella. “Posso capire la tua posizione, quindi non ti dico niente. Però non puoi fare il super amico mio e poi smetterla di parlarmi. Quando stai male sei molto amico, quando stai con Antonella non mi caghi. […] Ci sono rimasta male, te lo ripeto, sai come sono fatta. Non ti dico che sono delusa, ma ci sono rimasta male. Io ti voglio davvero bene”.