Maria De Filippi ha concluso da poco Amici 22, infatti nell’ultima puntata del serale a vincere è stato il ballerino Mattia Zenzola, che è riuscito a battere Angelina Mango, arrivata seconda e vincitrice della categoria canto. Ora sulla conduttrice televisiva è intervenuto qualcuno che è stato a strettissimo contatto con lei e le parole su Queen Mary sono state molto suggestive. Il pubblico non si aspettava che ci fosse così tanto affetto.

Dunque, Maria De Filippi ha potuto ascoltare belle parole, dette da un protagonista di Amici 22. Quest’ultimo ha rotto il silenzio anche sul trionfatore Mattia: “In Mattia ho rivisto in me quello che lottava ogni giorno e questo è importante perché la gente da casa si immedesima tanto in questa cosa e nelle possibilità che questo programma può dare e Mattia è stato un esempio importante”. Ma vediamo cosa ha detto in seguito.

Leggi anche: “Ce ne andiamo”. Terremoto ad Amici, addio in blocco dopo la finale: Maria De Filippi riparte da zero





Maria De Filippi, su di lei interviene un protagonista di Amici 22

A parlare di Maria De Filippi e di Amici 22 è stato un ballerino, che è stato intervistato da Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo. Ne ha approfittato anche per chiarire quale sia l’attuale situazione sentimentale: “Mi stanno attribuendo un sacco di flirt, ma non sono fidanzato. Sono single”. Poi le bellissime dichiarazioni sulla padrona di casa del talent show e di Uomini e Donne, che non potrà che essere felice di questo giudizio.

A parlare è stato Giuseppe Giofrè, ex vincitore di Amici e giudice dell’edizione da poco conclusa insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma e Amici è casa. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. Un ritorno momentaneo alle origini”.

Già ad aprile aveva postato una foto in compagnia di Maria De Filippi su Instagram e Giuseppe Giofrè aveva commentato: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere Maria e ti voglio un bene dell’anima”. Bene che ha confermato anche nell’intervista a Verissimo.