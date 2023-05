Amici 22 si è appena concluso, e iniziano a girare le voci per le prossima edizione che inizierà il 17 settembre: sembra deciso l’addio di due volti noti del programma, per la conferma si aspettano solo le parole di Maria De Filippi. L’indiscrezione sembra uscirà fuori duranti la prossima puntata di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 che ospiterà i finalisti dell’ultima edizione: Angelina Mango, Wax, Isobel ed il ballerino Mattia Zenzola che, oltre alla vittoria si è portato a casa un montepremi di tutto rispetto.

Lo speciale di Amici sarà anche l’occasione per chiarire la presunta lita tra Wax e Mattia Zenzola nella festa dopo la finale. A rilanciare il gossip era stato Amedeo Vanza che, sulla sua pagina social, scriveva come: “Vi do uno scoop fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici”.





Amici 22, Arisa e Raimondo Todaro verso l’addio

Nessuno dei due ha per ora commentato ed è possibile che lo faranno proprio in studio. Intanto iniziano a circolare brutte voci sul futuro del programma con due addii pesanti che potrebbero portare ad una vera rivoluzione. Secondo le indiscrezioni infatti due insegnanti starebbero pensando all'addio. Per i ben informati avrebbero già detto tutto a Maria De Filippi che sarebbe già a caccia dei sostituti.

I nomi dei due insegnanti che dovrebbero lasciare il talent sono quelli di Arisa e Raimondo Todaro. Al posto della cantante sarebbe pronta Alessandra Amoroso mentre ancora nessuna indiscrezione sul posto che potrebbe essere lasciato vacante dal ballerino. Le motivazioni sarebbero diverse: per Arisa ci sarebbe il desiderio di concentrarsi sulla sua carriera con l’obiettivo di tornare, dopo anni, a Sanremo. Per Raimondo Todaro le cose sarebbero diverse: alla base ci sarebbe un litigio con Maria De Filippi e, di più, le sirene di Ballando con le stelle.

Proprio ieri un’indiscrezione era uscita sul settimanale Nuovo. Il direttore Riccardo Signoretti aveva incalzato Milly Carlucci su un possibile ritorno di Todaro. La conduttrice aveva spiegato di non avere alcun tipo di pregiudizio e di essere disposta a riaccoglierlo. Secondo Signoretti, tuttavia, ci sarebbe di più: la trattativa sarebbe ad uno stato già avanzato con il sì ad un passo.