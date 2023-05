Amici 22, momenti di tensione (una lite?) durante la festa dopo la finale: due allievi non se le sarebbero mandate a dire. A sganciare la bomba è l’esperto di gossip Amedeo Vanza sulla sua pagina social. La finale di Amici 22 si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola. Una vittoria che ha, come è normale, diviso il pubblico tra chi dà pieno merito al ballerino e chi, invece, continua a sostenere che la vittoria sarebbe dovuto andare a qualcun altro. Per capire come il pubblico sia spaccato basta dare un’occhiata ai commenti social.

“Per tutti quelli che dicono che lo hanno votato le ragazzine, Roberto Bolle, miglior ballerino della scala di Milano e la scuola di latino americana con tour in tutto il mondo hanno scelto MATTIA. Quindi fate prima a tacere”. E ancora: “Bellissima finale, meritavano tutti. Mattia ha avuto un percorso evolutivo degno di nota ed è un ottimo esponente del mondo latino”.





Amici 22, lite tra Wax e Mattia Zenzola dopo la finale?

E ancora: “Per la sua categoria di ballerino e per il suo genere di danza, la vittoria serviva più a lui. Angelina e Isobel meravigliose, ma obiettivamente sono entrate già da professioniste. Hanno avuto quello che speravano: una vetrina e una valanga di premi e contratti. Tutti hanno avuto ciò che meritavano. Tranne Aaron, avrebbe meritato decisamente di più”.

Nel clima di grande serenità apparente ci sarebbe però stato un momento di tensione. Amedeo Vanza ha pubblicato la foto di Wax e Mattia Zenzola. Poi sotto ha scritto: “Ve ne do uno fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici”. Ovviamente non possiamo sapere cosa ci sia di vero oppure no ma il dubbio resta. Nessuno dei due ha per ora commentato.

Intanto a Mattia Zenzola ha spiegato come impiegherà i soldi vinti: “I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me. La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza”.