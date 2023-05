Sabato 13 maggio è andata in onda la puntata della finalissima di Amici 22 su Canale 5. Fra i 4 finalisti c’erano Wax, Angelina, Isobel e Mattia. Proprio quest’ultimo si è aggiudicato la vittoria del talent show, mostrandosi fortemente commosso e sorpreso per la notizia. Attualmente gli ex concorrenti del programma sono completamente concentrati sulle loro carriere, in particolare i cantanti, tra cui Angelina Mango e Aaron.

Tra le pubblicazioni dei dischi la prima a farlo sarà proprio Angelina, protagonista indiscussa di Amici 22 che ha notevolmente colpito i telespettatori grazie alla sua capacità di adattarsi a generi musicali diversi. La presentazione di Voglia di Vivere avverrà precisamente venerdì 19 maggio. Dopodiché sarà il turno di Wax il 26 maggio ed infine Aaron il 2 giugno con il suo primo album Universale.

Dopo Amici 22 arrivano splendide notizie per il cantante Aaron

Ricordiamo che il giovane cantante ha iniziato il percorso all’interno della scuola di Amici 22 nella primissima puntata di quest’edizione. A seguirlo è stato il professore Rudy Zerbi e grazie al lavoro svolto insieme, mese dopo mese, Aaron è riuscito ad aggiudicarsi la maglia del serale. Le sue esibizioni hanno spesso lasciato i tre giudici, Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio, a bocca aperta. Nonostante questo la sua eliminazione è avvenuta in semifinale, ma ciò non lo ha in alcun modo demoralizzato in quanto ha subito continuati i suoi progetti.

Oltre alla fantastica notizia della pubblicazione del disco dell’ex concorrente di Amici 22, è stato annunciato il suo primo tour instore. Ad annunciare il tutto ai fan è stato direttamente lui, il quale lo ha fatto sapere tramite la condivisione di un post sui suoi profili social. Aaron ha infatti pubblicato una locandina con le rispettive date e tappe degli incontri, tra cui Bologna, Milano e Roma. Per accedervi la gente dovrà ovviamente acquistare il suo album, che il cantante firmerà personalmente.

Aaron è il nome d’arte di Edoardo Boari ed è nato nel 2005 in Umbra, precisamente a Nocera in provincia di Perugia. Il suo grande obbiettivo di vita è sempre stato la musica, infatti oltre ad essere un cantautore ama molto ballare e lo fa da ben 10 anni. Lui stesso ha dichiarato ciò durante il suo percorso nel talent show: “Considero la musica un posto assoluto dove riuscire a proteggersi e ritrovarsi“.