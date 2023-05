Amici 22, l’annuncio a sorpresa. Il talent show di Maria De Filippi si è concluso da pochi giorni. Tante le sorprese sul palcoscenico durante la serata della Finale, ma molte altre anche a trasmissione conclusa. Infatti nelle ultime ore la notizia tira in ballo la seconda classificata Angelina Mango e il compagno di scuola che ha dovuto abbandonare la scuola a un passo dalla vittoria, ovvero Aaron. I due cantanti sembrano essere già pronti per dare il ‘via’ alla vera e propria scalata verso il successo. Fan che non stanno più nella pelle e che già fremono dalla voglia di conoscerli fuori dalla studio televisivo.

L’annuncio di Angelina Mango e Aaron dopo Amici 22. Due tra i protagonisti indiscussi del talent show appena concluso, che fin da subito per i fan avrebbero potuto candidarsi per il primo posto sul podio. Mattia Zenzola porta a casa la vittoria indiscussa, ma per i due cantanti si preannuncia ugualmente il primo grande successo. La scoperta è avvenuta a pochi giorni dalla finale del talent show e i fan già fremono dalla voglia di saperne molto di più.

Leggi anche: “Ha litigato con Maria De Filippi”. Amici 22, dopo 14 anni il suo addio è a un passo





L’annuncio di Angelina Mango e Aaron dopo Amici 22: ecco cosa succederà nelle prossime settimane

Angelina e Aaron in tour instore dopo Amici 22. Ebbene si, i due cantanti sembrano essere già carichissimi e pronti per dare il meglio di se stessi sul palcoscenico di un concerto davanti alla platea numerosissima di fan. Le date del tour non mancano e lo spettacolo sembra già promettere per il meglio. Dai due giovani talenti non ci si poteva che aspettare la fama per il lancio dei loro EP. Nello specifico si tratta du Voglia di Vivere di Angelina Mango presentato al pubblico il 19 maggio. Segue Wax il 26 maggio e poi Universale, il primo album di Aaron previsto per il 2 giugno.

E per i lieti eventi, sarà possibile conoscere dal vivo i cantanti. I fan attenderanno Angelina Mango a Caserta. Dopo l’acquisto del CD, ciascun fan alzerà la possibilità di stringere la mano alla star e scattare un selfie insieme a lei. Per Aaron invece tante le date previste a Terni, Roma, Milano, Palermo. L’annuncio con le date ufficiali è apparso sul profilo social dell’artista, per cui cosa aspettate? La ‘regola’ per poterlo incontrare dal vivo è sempre valida.

E l’unico a mancare all’appello con le date ufficiali è Wax. Anche per lui, previsto il tour instore di presentazione ai fan dell’album: non occorre fare altro che restare aggiornati attraverso i profili social degli ex allievi di Amici 22 per non perdere nessuna novità e cogliere al volo la possibilità di congratularsi con loro di persona.