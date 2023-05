Amici 22, la sorpresa durante la Finale. Anche il talent show di Maria De Filippi è volto al termine e ha il nome del suo vincitore. A portare a casa la vittoria tra lacrime di gioia e applausi è stato Mattia Zenzola. “Mi sembra un sogno. Ma è davvero mia?”, sono state le prime parole del giovane talento davanti alla coppa del trionfo. Visibilmente emozionata anche la padrona di casa che rivolgendosi a Mattia ha detto: “Sono contentissima per te: finalmente dopo due anni sei riuscito a coronare il tuo sogno”. Ma come ogni Finale degna di questo nome, le sorprese non sono mancate, con tanto di polemiche annesse ovviamente.

Perché Aaron era presente durante la Finale di Amici 22? Il pubblico italiano ha assistito all’ennesima proclamazione del vincitore del talent show di Maria De Filippi. Sale sul podio Mattia Zenzola, seguito da Angelina Mango che ha vinto il premio della critica pari a 50mila euro. Al terzo posto invece Isobel, che porta a casa il premio Tim, mentre per Wax il quarto posto e il premio Oreo. Eppure un momento ha decisamente stranito il pubblico, quello che ha visto Aaron fare ingresso nello studio di Amici dopo aver perso la semifinale contro Wax.

Perché Aaron era presente durante la Finale di Amici 22? Il mistero tra gli utenti: “: “Ma hanno fatto una superca***a?”

Il giovane talento ha fatto ritorno in studio in occasione della consegna dei Premi Speciali. Una sorpresa che per alcuni utenti non è stata vista di buon occhio. Infatti in molti sono stati quasi del tutto convinti che per lui fosse riservato un premio speciale per poi scoprire che le cose sono andate diversamente. E dunque via libera al coro su Twitter tra gli utenti dove si è riversato il dibattito su un altro dettaglio.

Alcuni hanno scritto: “Aaron entrato solo per vedere gli altri prendere i premi senza essere minimamente calcolato? Che vergogna, veramente”, ha scritto un utente, e ancora: “Ma hanno fatto una superca***a ad Aaron?”,”Cosa è entrato a fare il povero Aaron?”. Nessun premio per Aaron e resta il mistero che nessuno è riuscito ancora a svelare: perché Aaron è stato chiamato per assistere al momento della consegna dei premi speciali?

aaron entrato solo per vedere gli altri prendere i premi senza essere minimamente calcolato? che vergogna, veramente. #amici22 — * marts (@dirrtycolucci) May 14, 2023

Ma hanno fatto una supercazzola ad Aron? #amici22 — strapienah (@therealbierre) May 14, 2023

Che è entrato a fare il povero Aaron? #amici22 — Laura Olivazzi (@LauraOlivazzi) May 14, 2023

Il giovane talento è andato incontro all’eliminazione nel corso della semifinale quindi a un vero e proprio passo dalla vittoria. E come spesso accade, ad accogliere gli allievi della scuola è sempre pronta Silvia Toffanin che all’indomani dell’eliminazione ha intervistato Edoardo Boari nello studio di Verissimo. Il giovane talento ha raccontato qualcosa: “Ho avuto un momento difficile quando andavo a scuola perché nessuno credeva in me. Ho provato ad andare avanti con le mie gambe. Il momento più difficile nella mia vita è stato il post Covid perché mi sono arrivate tante paure addosso. Mamma mi ha aiutato tanto. Stavo sul banco di scuola e tremavo, avevo paura di stare solo. Ho sofferto di attacchi di panico”.