Amici 22 è finito e il pubblico da casa ha scelto il vincitore. L’edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stata vinta da Mattia Zenzola, seconda classificata Angelina. La figlia di Mango ha vinto il premio della critica che vale 50mila euro. La finale di Amici 22 ha visto sfidarsi Angelina per la categoria canto e Mattia Zenzola per la categoria del ballo.

Grandi ed emozionanti esibizioni durante la finale di Amici 22. Mattia Zenzola è riuscito a trionfare come vincitore assoluto di questa edizione. Una edizione molto seguita, come del resto le ultime. Un vero successo per Maria De Filippi e Mediaset. Il Premio Tim è andato alla ballerina australiana Isobel, che si è portata a casa 30 mila euro in gettoni d’oro. Come detto, il premio delle radio e della critica sono andati ad Angelina. Il premio Oreo è invece andato a Wax.

Amici 22, perché ha vinto Mattia Zenzola

Barese, specializzato in danza latino americana, il ballerino vincitore di Amici 22 è rimasto senza parole: “Mi sembra un sogno. Ma è davvero mia?”, ha detto, indicando la coppa. Felice anche Maria De Filippi, che al momento della proclamazione del vincitore ha detto: “Sono contentissima per te: finalmente dopo due anni sei riuscito a coronare il tuo sogno”.

Mattia ha battuto Angelina nello spareggio finale, il più atteso e ad onor del vero anche il più pronosticato. Gli scommettitori si erano pronunciati sulla vittoria di Amici 22 e se Angelina era la preferita degli addetti ai lavori, il ballerino era sicuramente il più amato dal pubblico del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. E infatti Mattia ha vinto Amici 22 proprio grazie al nuovo metodo di votazione.

Dopo le polemiche degli scorsi anni, in cui a votare c’erano anche i giudici, quest’anno è stato solo il pubblico da casa a decidere il vincitore di Amici 22. Il ballerino ha battuto di un soffio la bravissima cantante. Mattia ha ottenuto il 51,5% delle preferenze mentre Angelina si è dovuta accontentare del 48,5%. Il ballerino ha vinto Amici 22 grazie a una numerosa fandom che lo ha sostenuto in tutte le gare affrontate.