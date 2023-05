Chi ha vinto Amici 22: è la curiosità del pubblico che non ha avuto la pazienza di attendere fino a tarda ora la finale, cominciata alle 21.30 di domenica 14 maggio. Attesissima, dopo mesi di lavoro appassionato dei ragazzi di Maria De Filippi, e soprattutto dopo una semifinale che ha lasciato in gara quattro tra gli allievi più amati dai fan del programma. Qualcuno è rimasto deluso dall’eliminazione del proprio preferito, le polemiche non sono mancate. Tutto legittimo, ma ad arrivsare fino in fondo sono stati Angelina Mango, Wax, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. La finale di Amici 22 è stata una bellissima pagina di televisione.

>>>> “Aaron, questo è per te”. Amici 22, la sorpresa più bella dopo l’eliminazione: inizia una nuova vita

Chi ha vinto Amici 22: una finale fantastica

Per i ragazzi che si sono impegnati per vincere Amici 22 è stato un percorso lunghissimo e, a tratti, parecchio duro, costretti ad accettare giudizi spesso taglienti, qualche umiliazione. Ma l’esperienza è fatta anche di sorrisi, nuove amicizie e qualche nuovo amore, oltre alla speranza di poter cominciare una carriera che li porti lontano nel canto o nel ballo.

Chi ha vinto Amici 22



A rendere tutto più bello è stata la presenza del vincitore dello scorso anno, Luigi Strangis, più che un dettaglio: dà l’idea di una lunga storia che continua, di ragazzi che ce la fanno e passano il testimone ai successivi e così via. È bello vedere giovani che si lanciano in un terreno così difficile come quello della musica o del ballo: il mondo dello spettacolo riserva tante gioie e soddifazioni, anche economiche, ma spesso può essere fonte di grandi delusioni.

>>>> Montepremi ricchissimo: ecco quanto va al vincitore di Amici 22. Una bella cifra dopo il trionfo

La finale di Amici 22 è andata in onda un giorno dopo il previsto, uno slittamento comprensibile giacché, sabato 13 maggio, si sarebbe trovata a competere con la finale dell’Eurovision, altra pagina di grande spettacolo, musica e televisione. Il serale di Amici 22, del resto, è stato un grande successo dopo mesi di messa in onda nel pomeriggio, ugualmente seguitissimo e sempre tra i top trend sui social.

>>>> Ecco perché Marco Mengoni non è riuscito a vincere, dopo ore si scopre la verità

Finale Amici 22, chi ha deciso il vincitore: come funziona

Per decretare il vincitore di Amici 22, la parola del pubblico è stata fondamentale attraverso il televoto. Come chiarito dalla produzione nei giorni precedenti alla finale, questa “consiste nella gara tra i quattro finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Al contrario, i giudici di questa edizione – Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi – si sono limitati ad assistere alle esibizioni dei quattro finalisti. E lo stesso hanno fatto i professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Arisa e Emanuel Lo.

Angelina, Wax, Isobel e Mattia: chi erano i quattro finalisti

Negli ultimi giorni, anche secondo gli scommettitori, è apparso chiaro che la favorita era Angelina Mango. A leggere diversi sondaggi realizzati dai principali siti dedicati alla televisione, il pubblico ha sempre pensato a lei come la vincitrice, nelle preferenze seguite da Mattia, Isobel e Wax. Cantante, è la figlia dello scomparso e amatissimo attore Pino Mango: 21 anni, di origine lucane ma residente a Milano, è diplomata al liceo artistico, ma da suo padre le ha preso la passione per la musica. Cantante è anche Wax, nome d’arte di Matteo Lucido: lui di anni ne ha 20, vive a Milano e tra i singoli già incisi il pubblico conosce bene Ballerine e guantoni, Grazie e Turista per sempre.

Alla finale di Amici 22 è arrivata anche Isobel Kinnear, ballerina 19enne arrivata dall’Australia. Ha cominciato a ballare già quando aveva tre anni e nel 2018 ha vinto il premio Australia’s dancer of the year. Dopo aver studiato l’italiano, ha partecipato al casting di Amici convincendo i selezionatori. Infine, a giocarsi la finalissima c’era anche Mattia Zenzola, ballerino 18enne di origine pugliese. Lui ad Amici era arrivato già lo scorso anno, dovendo poi ritirarsi per un infortunio, ma quest’anno è andata meglio dopo nel frattempo avere terminato le superiori.

La finale ha visto lo studio e il pubblico a casa scaldarsi prima con il circuito di ballo: Mattia contro Isobel, il vincitore arriva alla finalissima contro il vincitore del circuito di canto. Il primo a ballare è stato Mattia, poi è arrivato il turno di Isobel. Il primo voto parziale ha visto in testa il giovane pugliese, a Isobel ha zittito tutti con il pezzo corale. Maria De Filippi ha fatto i complimenti a entrambi: “Mattia, non sono una tecnica della danza ma sei davvero bravo. Isobel, sei una sorpresa ogni giorno, una persona che davvero esprime allegria, leggerezza e positività. Sei un persona molto profonda, sensibile e vera”.

Prima della proclamazione del vincitore della categoria ballo, tutti senza parole per Isobel: pioggia di contratti offerti, tutti meritati secondo il pubblico e gli esperti in studio, e lei che non ha trattenuto le lacrime. Ma le proposte sono arrivate anche a Mattia: Roberto Bolle lo ha invitato alla prossima edizione di On Dance. Momento carte, Maria svela il vincitore ballo: è proprio Mattia Zenzola.

Il circuito canto della finale lo ha aperto Wax con Vertigini, seguito da Angelina Mango con The way you make me feel. “, prima però ringrazia il fratello e il fidanzato per la realizzazione della base. Altro giro di canto per poi passare alle opinioni: Angelina raccoglie il favore di quasi tutti i giornalisti. Parla anche Cristiano Malgioglio: per lui Angelina è “un gioiello”. Poi è arrivato il momento delle carte: Angelina ha vinto il circuito canto. Quindi la finalissima ha visto contrapposti Angelina e Mattia Zenzola. A proposito, i social non sembrano apprezzare quest’ultimo: i fan di Isobel sembrano essere di più, o almeno più rumorosi.

Isobel e Mattia alla fine delle loro esibizioni

Ad aprire la fase finale del canto è stato Mattia con una sua coreografia, per poi passare alla rivale. Il parziale del primo televoto è per lui. È arrivata la dedica di Angelina al fratello, facendo notare il peso, forse scomodo, del suo cognome. Mattia ha aperto anche la terza manche durante la quale Angelina ha cantato il suo inedito Voglia di vivere, quello col quale è entrata nella scuola di Amici 22. Ma, durante la quarta manche, all’altro parziale del televoto Mattia è risultato ancora in vantaggio.

“mani vuote” letteralmente il mio inedito preferito di angelina tanto fiera di lei 🥺🤏🏻#amici22



pic.twitter.com/6zojgru6dx — michy 🧚🏼 (@hankerslove) May 14, 2023

Il microfono è passato di nuovo nelle mani di Angelina Mango, con un altro suo brano, Mani vuote. Maria De Filippi le ha chiesto cosa c’è, ora, nelle sue mani. “Quasi piene, perché un po’ di spazio bisogna lasciarlo”, ha risposto la giovane cantante”. Poi di nuovo Mattia e ancora Angelina. I fan di entrambi tremano, fanno il tifo e votano da casa.

La gara è finita e i quattro finalisti sono saliti sul palco per la consegna dei premi. Il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro è andato a Isobel, mentre è Angelina Mango la vincitrice del premio delle radio, ma a lei è andato anche il premio della critica. Wax ha vinto il premio Oreo, 20 euro in gettoni d’oro, mentre il premio Marlù da 7mila euro in gettoni d’oro è stato assegnato a tutti i finalisti. Ma il televoto alla fine premia Mattia Zenzola: è il vincitore di Amici 22. Angelina è la seconda classificata, ma piena di premi e osannata dalla critica e dal pubblico.

MATTIA HA VINTO AMICI

SONO COSÌ FELICE PER LUI VE LO GIURO#amici22 pic.twitter.com/OVF2Ltn9HE — shay 🙂 (@hishaylee) May 14, 2023

>>>> Isola dei Famosi 2023, ecco tutto quello che sta succedendo in Honduras