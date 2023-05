Ecco perché Marco Mengoni non è riuscito a vincere, dopo ore si scopre la verità

Marco Mengoni all’Eurovision 2023, la dura realtà. Anche il cantante italiano ha deciso di esibirsi sul palcoscenico a Liverpool come rappresentante di uno dei 26 Paesi che sono stati selezionati per il gran finale: 10 dalla prima semifinale, altri 10 dalla seconda, i Big 5. Nello specifico Marco Mengoni si è esibito davanti alla platea con il brano di successo “Due vite”, presentato al pubblico del teatro Ariston di Sanremo 2023. Il risultato? Vince la Svezia con Loreen e il brano Tattoo. Per la cantante non è stata la prima volta: la sua prima vittoria al contest musicale risale infatti al 2012, con la canzone Euphoria.

Perché Marco Mengoni non ha vinto l’Eurovision 2023. Una dura realtà per il cantante italiano che non riesce a portare a casa la vittoria. Per lo meno non quella che sperava: a Marco Mengoni è andato comunque il Premio della critica, il Composer Award, per il brano in gara di successo “Due vite”. Stacco netto tra il primo posto, conquistato dalla Svezia che ha totalizzato 583 punti e l’Italia con 350 punti.

Stando a quanto si apprende all’indomani dal contest musicale, i primi risultati sono stati quelli degli esperti di ogni nazione, e solo in un secondo momento quelli del televoto del pubblico, e indovinate? Sembra che all’Italia non sia arrivato nessun punto da parte degli esperti di alcuni Paesi. Per chi non lo sapesse, ben 10 nazioni hanno la possibilitàà di ricevere da parte degli esperti punti che vanno da 1 a 12. E da parte dei Paesi Bassi, dell’Irlanda, del Portogallo, dell’Armenia, della Danimarca, dell’Israele, della Grecia e della Lituania, ben 0 punti all’Italia.

Di contro a quanto accaduto nel caso della votazioni da parte di San Marino, Austria, Croazia, Romania che hanno conferito ben 12 punti e ancora Malta, Moldavia, Spagna per i 10 punti. Un vero e proprio colpo di scena, dunque, da parte di Paesi, come San Marino, che storicamente non hanno mai vantato molta indulgenza nei riguardi dell’Italia.

Ma quel che è fatto è fatto, spiace solo per Marco Mengoni che ha dovuto scontrarsi con una dura realtà seppur tornando a casa con il Premio della critica, La classifica finale: Svezia – 583 punti; Finlandia – 526 punti; Israele – 380 punti; Italia – 350 punti; Norvegia – 268 punti; Ucraina – 243 punti; Belgio – 182 punti; Estonia – 168 punti; Australia – 152 punti; Cechia – 129 punti; Lituania – 127 punti; Cipro – 126 punti; Croazia – 123 punti; Armenia – 122 punti; Austria – 120 punti; Francia – 104 punti; Spagna – 100 punti; Moldavia – 96 punti; Polonia – 93 punti; Svizzera – 92 punti; Slovenia – 78 punti; Albania – 76 punti; Portogallo – 59 punti; Serbia – 30 punti; Regno Unito – 24 punti e la Germania – 18 punti.