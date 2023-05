Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2023. Sabato 13 maggio 2023 si è disputata la tanto attesa finale del contest trasmesso in eurovisione su Rai 1. Per l’Italia, uno dei paesi membri e fondatori della kermesse, c’era Marco Mengoni a rappresentare. Il giovane di Ronciglione ha fatto delle performance davvero meravigliose e toccanti e alla fine ha vinto il premio per la critica. Durante l’evento di Liverlool infatti, sono stati consegnati i Marcel Bezençon Awards, i premi artistici in memoria dell’ex direttore generale di EBU.

>> “Ma come ti permetti?!”. Eurovision Song Contest 2023, il bruttissimo gesto della Francia (VIDEO)

I premi di stampa e commentatori sono stati vinti da Looreen, la cantante svedese. Poco dopo però ecco arrivare la bella notizia per l’Italia: il terzo premio l’ha vinto Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo ha portato a casa il Composer Award ovvero il riconoscimento di brano con la miglior musica. L’ultima volta che è successo all’Italia era il 2019 con Soldi di Mahmood. Ma torniamo all’ESC, Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2023?

>> “Signori, ecco il vincitore”. Amici 22, non c’è segreto: perché è uscito proprio quel nome a poco dalla finale





Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2023

Alla fine a portarsi via la coppa per il miglior brano dell’anno è proprio Loreen che sbaraglia tutti con la splendida canzone “Tattoo”. Per la giovane tra l’altro è la seconda vittoria all’Eurovision Song Contest. Convince ma non vince Marco Mengoni che si piazza “solo” quarto. Al secondo posto una grande sorpresa per tutti: la Finlandia con Käärijä e la sua “Cha Cha Cha”.

Quest’ultima ha raccolto pochi voti dalla giuria ma davvero moltissimi dalla votazione popolare. Terzo posto per Israele: Noa Kirel ha spaccato con Unicorn. Ma proprio durante la classifica all’Eurovision è successo qualcosa di mai capitato prima. Sono arrivate delle terribili notizie dall’Ucraina. A parlarne è la Bbc che conferma che i russi hanno bombardato la città di provenienza del duo Tvorki, partecipanti al contest di quella sera.

Sembra che diverse bombe e missili abbiano colpito la città di Ternopil. È proprio da qui che arriva la band in gara all’Esc con “Heart of steel”. Tra l’altro questa città, almeno fino a quella sera, era stata raramente attaccata. Per molti non è una coincidenza che la follia di Putin si sia riversata proprio lì e proprio durante l’esibizione di Tvorki all’arena di Liverpool dell’Esc 2023.

Leggi anche: “Purtroppo è così”. Isobel, la notizia prima della finale di Amici 22