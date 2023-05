Il brutto gesto della Francia all’Eurovision Song Contest 2023. In tantissimi hanno notato quello che è successo durante la finale dell’Esc a Liverpool. C’è da dire che proprio la Francia, con la sua Zarra, era tra le favorite di questa edizione. Tuttavia le cose non sono andate proprio così per la povera Zarra. Alla fine la Francia non si è nemmeno avvicinata al podio e si è piazzata soltanto al sedicesimo posto (sì avete letto bene 16°). Per i cugini d’oltralpe solo 104 punti totali. Colpa, se così vogliamo dire, delle giurie di qualità che hanno dato alla cantante canadese solo 54 punti.

La giovane pensava di rimontare col televoto, ma alla fine le sono arrivati soltanto altri 50 punti. Una disdetta per chi li vedeva addirittura al primo posto. Ma quello che ha fatto davvero imbestialire tutti è stata la reazione di Zarra. Dopo essere finita al sedicesimo posto, tutta la contrarietà dell’artista è stata ripresa dalle telecamere dell’Eurovision Song Contest 2023.





Il brutto gesto della Francia all’Eurovision Song Contest 2023

Ad un tratto, mentre la ragazza ha appena saputo della decisione dei punti del televoto, si lascia sfuggire un gesto che lascia tutti senza parole. Con le mani Zarra fa una serie di piroette fino a lasciare il dito medio alzato. Un gesto che di certo non ha fatto impazzire di gioia gli utenti sui social che l’hanno letteralmente asfaltata.

Devo dire, molto educata la francese che fa il dito medio 😶#Eurovision #EUROVISION2023 pic.twitter.com/1BsCZmjPlg — Agata Styles Cesari 🩷🩵 (@CesariAgata) May 13, 2023

Per molti, anche se la sua canzone Evidemment meritava una posizione più alta, il gesto della giovane non è passato inosservato e in molti adesso giovano del 16esimo posto per la Francia. Un gesto di stizza che ha fatto davvero perdere la testa a molti (in tutto il mondo e non solo in Europa) e che adesso sui social è commentato come se non ci fosse un domani.

E pensare che solo qualche giorno fa Zarra aveva detto: “Se mi preoccupa essere tra i primi 3 secondo i bookmakers? È difficile, cerco di non prestare attenzione a cose del genere, però è confortante, ora so che il pubblico mi supporta e sento di non essere sola”. Il suo gesto dimostra quanto non presta attenzione a cose del genere insomma. Ora alla ragazza spettano giornate complesse: di scuse e reazioni. Chissà come deciderà di gestire la faccenda.

