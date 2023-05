Isobel, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax: Amici 22, poche ore e sapremo il nome del vincitore. Domenica 14 maggio 2023, in prima serata, in diretta e su Canale 5 Maria De Filippi chiuderà l’appuntamento con questa seguitissima edizione del talent e ovviamente comunicherà il verdetto del televoto. A contendersi la vittoria ci sono 4 allievi e se Angelina Mango è data per favorita nella categoria canto, Isobel in quella della danza. Anche quest’ultima, talento del ballo che arriva dall’Australia, ha ricevuto la sua sorpresa nel programma.

Nell’ultimo daytime andato in onda prima della finalissima, la produzione ha organizzato una caccia al tesoro per Isobel. Nelle precedenti puntate era toccato a Wax, Mattia e Angelina ricevere un supporto, una carica pre puntata tramite videomessaggi o visite speciali nella scuola dopo mesi e mesi di lontananza da famiglia e amici. E ora è arrivato il turno della ballerina e allieva di Alessandra Celentano.

Isobel, la notizia a poco dalla finale di Amici 22

Alla ballerina è stato detto di correre fuori dalla casetta, prendere un cesto e un mattarello e camminare arrotolando un filo rosso. Sulle prime Isobel non ha preso queste direttive seriamente, pensava a uno scherzo. E invece, dopo aver raccolto un oggetto in ogni stanza il pacchetto finale, il numero 5, è arrivata dritta in studio.

E qui è apparsa improvvisamente la mamma di Isobel in collegamento dall’Australia. Era molto tempo che le due non si vedevano (175 giorni, come scritto nell’originale calendario che ha ricevuto durante la caccia al tesoro) e per questo motivo, non riuscendo a parlare, la ballerina si è subito commossa. “Voglio piangere, è la prima volta che non ho parole nella mia vita”.

Tanta emozione per Isobel, che ha finalmente potuto parlare con la sua mamma, collegata da Sidney. A differenza di Wax e Mattia, infatti, non ha potuto rivederla dal vivo. E non succederà nemmeno alla finale di Amici 22: “Purtroppo non potrò essere con te”, le parole della madre nel comunicarle la notizia. Forse ci sperava. Ma le ha però assicurato che sarà presente con la testa e che in qualche modo sarà comunque accanto a lei nella puntata clou del programma.