“Una cifra assurda”. Amici 22, svelato il montepremi record: quanto incasserà il vincitore

Amici 22, domenica l’ultimo atto: in attesa del verdetto filtrano notizie sul montepremi e quanti soldi vincerà il primo classificato. Indiscrezioni parlano di un montepremi in grado di cambiare, se non la vita, tante cose nella quotidianità di un 18enne. Sempre nelle ultime ore i pronostici sul vincitore si stanno sprecando, tra chi vede Angelina Mango lanciatissima e chi spera in un colpo di coda di Mattia Zenzola che, dopo l’esperienza tronca dello scorso anno (sospesa per infortunio) quest’anno è tornato per vincere.

>>“Stavo molto male”. Micol Incorvaia non ne può più, dopo video-delirio è costretta a vuotare il sacco

Proprio Mattia, nelle ultime ore, è stato protagonista indiscusso: è finito in lacrime dopo avere ricevuto la visita del padre reduce, a quanto pare, da un momento difficile con una serie di problemi di salute. Nel dettaglio il papà di Mattia ha invitato il figlio a stare tranquillo. “Adesso non devi più tirare giù le tapparelle. Non devi chiuderti in te stesso. Io e te ci capiamo al volo con uno sguardo. Sono così fiero e soddisfatto di te e di quello che hai fatto. Tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo”.





Amici 22, quanti soldi vincerà il primo classificato: cifra boom

E ancora: “Non potevi farmi regalo più bello. Non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando ti vedo contento. Questo per te è un traguardo stupendo e non potevo mancare. Sto bene, ho fatto tutte le analisi stai tranquillo. Sono venuto per portarti amor e coraggio. Devi essere felice non tremare, io ti amo tanto ricordalo”. Per Mattia un momento speciale.

Speciale come la finale che si avvicina e alla possibilità di vincere il montepremi. Alla domanda quanti soldi vincerà il primo classificato di Amici 22 provano a dare una risposta vari siti, la cifra però dovrebbe aggirarsi intorno ai 150mila euro, la cifra che la scorsa edizione portò a casa Giulia Stabile, vincitrice della scorsa stagione del talent show.

Soldi “inferiori rispetto al passato, considerato come un tempo c’era anche l’opzione di un contratto Mediaset per un anno alla cifra complessiva di 100 mila euro”, a cui si aggiungono però altri. Il programma infatti mette in palio altri 50mila euro che saranno assegnati come premio della critica: un gruzzoletto davvero niente male.