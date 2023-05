“Signori, ecco il vincitore”. Amici 22, non c’è segreto: perché è uscito proprio quel nome a poco dalla finale

Amici 22, chi sarà il vincitore? Mentre nella scuola fervono i preparativi, con i ragazzi che stanno dando il massimo per dare il meglio nell’ultima puntata, il pubblico freme e non vede l’ora che arrivi domenica. Domenica 14 maggio 2023 è il giorno dei giorni. In prima serata, in diretta e su Canale 5 Maria De Filippi chiuderà l’appuntamento con questa seguitissima edizione del talent e ovviamente comunicherà il verdetto del televoto. A contendersi la vittoria ci sono 4 allievi: Isobel, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax.

Due per la categoria danza, Isobel e Mattia Zenzola, e due per la categoria canto, Angelina Mango e Wax. Solo uno di loro quattro alzerà l’ambita coppa, che sarà consegnata dal vincitore della scorsa edizione di Amici, Luigi Strangis, e porterà a casa il montepremi in palio. Ricordiamo che a decretare il primo classificato di Amici 22 sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa, che nel corso della finale in onda domenica sera potrà votare il proprio allievo preferito.

Amici 22 vincitore: “Ecco chi sarà”

Sicuramente alla finale non mancheranno belle sorprese per gli allievi. Che già in questi giorni hanno ricevuto visite speciali nella scuola. Wax e Mattia Zenzola per esempio hanno rivisto i genitori dopo mesi mentre Isobel ha potuto vedere un emozionante best of della sua carriera ad Amici 22. Ma torniamo al nome del vincitore.

Gli scommettitori infatti già detto la loro in merito al vincitore di Amici 22. Come riporta Novella 2000, su Eurobet è stata stilata una classifica generale con le rispettive quotazioni dei 4 allievi ancora in gara. Wax, quotato a 21.00; Mattia Zenzola quotato a 4.00; Isobel è quotata a 3.50 e infine Angelina Mango è quotata a 1.70.

Dunque secondo i bookmakers non c’è storia: potrebbe essere (perché certezza si avrà solo domenica sera, con il risultato effettivo del televoto) Angelina Mango a vincere Amici 22. Se fosse così, però, ci sarebbe poco da stupirsi: la cantante figlia d’arte è data per favorita dall’inizio della fase serale. Il pubblico adora la sua semplicità e la sua voce straordinaria. A vincere la categoria ballo potrebbe invece essere Isobel. Insomma, una vittoria tutta al femminile. Sarà così?