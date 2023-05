La naufraga sviene all’Isola dei Famosi 2023. Attimi di panico misto a terrore durante l’ultima puntata del reality show, il programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Durante la puntata, una delle concorrenti è caduta a terra priva di sensi ed è servito l’aiuto di Alvin prima e del medico poi, per ripristinare la situazione a andare avanti col programma. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Alvin annuncia una prova molto singolare. Chiama a rapporto Pamela Camassa, Paolo Noise e Corinne Clery.

Si tratta di una prova complicata, di coraggio, per trovare tre chiavi in gradi di aprire un baule misterioso. A questo punto però, mentre Paolo e Pamela vanno subito a posizionarsi per iniziare la prova, Corinne non ci sta e perde la testa. La Camassa allora tenta di forzarla un po’ e portarla con sé ma Corinne Clery non ne vuole sapere. La paura più angosciante della donna sono i serpenti e il timore che ce ne sia qualcuno la terrorizza.





Si scoprirà soltanto dopo che non c’erano serpenti nel forziere, solo alcune blatte e foglie. A questo punto l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023 prova a calmare Corinne e portarla nell’altra zona della Palapa per convincerla a fare la prova. Ma la donna ha continuato a tirarsi indietro davvero spaventata: “Non ci penso proprio”. Il terrore nei suoi occhi però si è spento quando Corinne Clery è svenuta tra le braccia di Alvin.

È successo tutto in diretta e proprio in quel momento Alvin ha detto: “È svenuta”. Dallo studio allora Enrico Papi, che fino ad un attimo prima la stava esortando a fare la prova, dice: “No dai evitiamo di forzarla”. A quel punto Ilary Blasi confessa alla concorrente: “Corinne non c’è nessun serpente, mettiti un attimo seduta”. A questo punto Corinne Clery torna a sedersi, al suo posto è arrivata Helena Prestes.

corinne clery sviene e ilary resta impassibile #isola pic.twitter.com/pDdIeJ6ilD — isola out of context (@oocisola) May 15, 2023

Giocano con le fobie delle persone ma.forse non sanno che certe paure non si controllano e possono procurare malori importanti. E Corinne Clery e' mezza svenuta e alla sua età mi pare un po'troppo pericoloso. — Giovanni Veronesi (@gioveron) May 15, 2023

Chiaramente è scattata subito la bufera sui social per l’atteggiamento indelicato dello studio e anche di Alvin. Secondo molti utenti entrambi hanno preso sotto gamba la fobia della donna. Alla fine Helena, Paolo e Pamela hanno vinto la prova trovando le tre chiavi del baule. I tre più Corinne, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia alla fine si sono mangiati una bella parmigiana.

