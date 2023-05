La concorrente abbandona l’Isola dei Famosi 2023. Proprio così, una naufraga ha deciso di mollare e ritirarsi dal reality show. La decisione, sofferta senza dubbio, è arrivata dopo giorni di dolore e ripensamenti. La donna, solo qualche tempo fa, si era rotta il mignolo del piede e il medico le aveva inizialmente messo il gesso costringendola al riposo forzato. Più tardi però, il gesso si è trasformato in una fasciatura strettissima che le permetteva sì di camminare ma non senza soffrire tantissimo.

“Non riesco a camminare, non riesco ad aiutare, non posso stare tutto il giorno sulla stuoia” – racconta la naufraga dell’Isola dei Famosi– “Non posso neanche fare il bagno perché se la fasciatura si bagna si allenta e poi il mignolo mi si muove. Fa caldo. Anche solo per andare in bagno devo fare tutto un tragitto a piedi e sento male, la notte non dormo dal dolore”. Insomma, niente da fare per lei.





La concorrente abbandona l’Isola dei Famosi 2023

Fiore Argento si è ritirata da L’Isola dei Famosi 2023. La sorella di Asia lo ha riferito a tutti durante la puntata del 15 maggio 2023. Colpo di scena quando proprio la sorella ha chiamato in diretta il programma per cercare di farla desistere dall’abbandonare. “Fiore io mi sono rotta le ginocchia e le dita delle mani, il peggio sono i primi giorni. Ormai il peggio è andato. Non puoi ritirarti, non puoi rinunciare al tuo sogno”.

E ancora: “Ritirarsi per un mignolo rotto è da vigliacchi! Io e papà ti guardiamo ogni lunedì sera!”. A quel punto anche da studio hanno tentato l’impossibile: Enrico Papi e Vladimir Luxuria le hanno spiegato che si sarebbe pentita tra qualche tempo. Soltanto l’inviato Alvin è riuscito a farle cambiare idea parlando di golden ticket “che nella vita arriva una volta sola“.

Ma non stiamo capendo più nulla HAHAHAAHAH #Isola pic.twitter.com/tbpyhYhShm — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

A questo punto la figlia di Dario Argento risponde ad Alvin: “Va bene, resto un’altra settimana, ci provo”. Insomma, la cosa sembrava fatta e invece nulla, a fine puntata Fiore Argento si rivolge a Ilary Blasi e dice: “Ci vediamo a Milano”. Nessuno in studio e a casa ci sta capendo più niente. Prima no, poi sì e adesso ancora no. Ilary ironizza dicendo alla naufraga: “Non puoi partire, non ci sono più gli aerei adesso”. Fiore Argento è la quinta a tornare a casa dall’inizio del reality.

