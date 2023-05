“Tocca proprio a lei”. Isola dei Famosi, momento cruciale per Cristina Scuccia: Ilary Blasi e il pubblico testimoni

Manca davvero pochissimo e il pubblico assisterà ad una nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. E sappiamo già in anticipo che succederà qualcosa di davvero molto significativo a Cristina Scuccia. Per lei ci sarà un momento decisivo, che terrà tutti col fiato sospeso sia in Italia che in Honduras. La giovane farà di tutto per far parlare di lei in senso positivo, quindi vedremo lei all’opera in una versione decisamente molto attesa.

E a proposito dell’Isola dei Famosi, stando ad un sondaggio di Novella 2000, Cristina Scuccia è al secondo posto come concorrente preferito della settimana. A prevalere è stata Helena Prestes, che ha staccato di molto l’ex suora. Ma quest’ultima è pronta per dare una svolta al suo percorso nel reality show di Canale 5. Le telecamere saranno puntate su di lei ed Alvin potrà constatare dal vivo se riuscirà a fare qualcosa di importante.

Leggi anche: “Abbiamo deciso così”. Filippo Bisciglia lo fa sapere mentre la fidanzata Pamela è all’Isola





Isola dei Famosi, momento decisivo per Cristina Scuccia

Secondo quanto riferito dal sito Today, all’Isola dei Famosi ci sarà un gran momento con Cristina Scuccia assoluta protagonista. Ci sarà inoltre l’eliminazione di un naufrago e a rischio ci sono Marco Mazzoli, Fiore Argento, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Successivamente avverrà anche un televoto lampo riguardante Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo, infatti solo uno di loro avrà l’opportunità di abbandonare l’Isola di Sant’Elena e raggiungere gli altri compagni.

Ma soprattutto Cristina avrà di fronte a sé una sfida delicata, infatti dovrà affrontare una prova che dovrà far uscire tutto il suo coraggio ma anche la sua forza per essere in grado di vincerla. Nel momento in cui ce la dovesse fare, renderà felicissimi anche gli altri concorrenti. Otterrà infatti un premio, del quale ne beneficeranno anche loro. Non resta che aspettare l’appuntamento con Ilary Blasi per conoscere tutti i dettagli.

La pagina Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi ha anche annunciato l’ospitata in studio di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, che nei giorni scorsi hanno lasciato l’Honduras. E anche Claudia Motta incontrerà Ilary faccia a faccia.